Ein kilometerlanger Stau vor der Einfahrt zum Flughafen, Info-Bildschirme, auf denen mehr als die Hälfte der Flüge als verspätet angezeigt wurden, endlose Warteschlangen an den Schaltern und ein Chaos von Menschen, die hin- und herwuselten - so sah am Samstag (27.8.) der Empfang für viele Fluggäste am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca aus.

Wegen des schlechten Wetters und aufgrund von erneuten Streiks kam kaum jemand pünktlich an seinem Ziel an - vor allem um die Mittagszeit, ab 13 Uhr, als der starke Regen und der Sturm Dutzende von Abflügen verzögerten und mehr als 40 Verspätungen verursachten. Mindestens ein Flug nach Berlin wurde wegen des Streiks der Easyjet-Piloten ebenfalls gestrichen.

Overbooking bei Air Europa

Am schlimmsten traf es jedoch die Fluggäste von zwei Flügen von Air Europa, die am Morgen am Boden bleiben mussten, weil die Fluggesellschaft mehr Tickets verkauft hatte, als Plätze zur Verfügung standen. Mehrere Dutzend Personen mussten sich in die lange Schlange am Schalter einreihen, um Beschwerde einzureichen. Einigen gelang es, einen Flug zu ergattern, allerdings mit Stunden Verspätung.

Am Samstag gab es auf den Flughäfen der Inseln mehr Flüge als am gleichen Wochenende im Jahr vor der Pandemie. Insgesamt 1.643 Starts und Landungen registriert, sieben mehr als im Jahr 2019, als es 1.636 waren. Am Flughafen Palma wurden gestern mit 1.018 Flügen die meisten Flüge abgewickelt, ein Großteil davon international (806), die restlichen (212) mit Ziel Spanien.

Am Sonntag (28.8.) werden 1.504 Flugbewegungen auf den Inseln erwartet, 69 weniger als 2019. 909 davon starten oder landen in Palma. Insgesamt registrieren die Flughäfen der Balearen an diesem Wochenende 4.603 Flüge. /jk