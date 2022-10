Seit Dienstag (4.10.) können Einkäufer in Palma de Mallorca, aber auch in vielen anderen Inseldörfern und Städten die Shopping-Gutscheine einlösen, die die balearische Landesregierung in Umlauf gebracht hat, um den Einzelhandel zu unterstützen. Insgesamt sind die Rabattkarten eine Million Euro wert und können in mehr als 800 Geschäften auf den Balearen eingelöst werden.

Maximal vier Gutscheine pro Person In Besitz der "bonos comerciales" können all jene Residenten kommen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Pro Gutschein spart man sich 15 Euro des Einkaufspreises, pro Person werden maximal vier Gutscheine ausgegeben. Urlauber, die keinen festen Wohnsitz auf den Balearen haben und nicht über die "residencia" verfügen, können nicht in den Genuss des öffentlich geförderten Preisnachlasses kommen. Eingesetzt werden dürfen die Rabattkarten ausschließlich bei Einkäufen von mehr als 30 Euro. Den Konsumenten ist selbst überlassen, ob sie die Gutscheine alle in dem selben Laden oder in unterschiedlichen Geschäften einsetzen. So können Sie an der Aktion teilnehmen Wer von der Aktion profitieren will, kann die "bonos" direkt an der Kasse der teilnehmenden Läden beantragen. Dort muss ein gültiger spanischer Ausweis (DNI) bzw. Pass oder die ausländische Residentenkarte (NIE) vorgezeigt werden. Für online-Käufe gelten die Gutscheine nicht. Theoretisch läuft die Aktion noch bis zum 31. Dezember, es ist jedoch wahrscheinlich, dass schon früher alle Gutscheine ausgegeben sind. Eine Übersicht aller teilnehmenden Läden (aufgeteilt nach Gemeinden) gibt es hier. /somo