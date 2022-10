Allerheiligen am 1. November gehört 2022 auf Mallorca nicht zu den verkaufsoffenen Feiertagen. Trotzdem haben einige Läden offen. Der katholischer Feiertag, der in Deutschland in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland gefeiert wird, fällt im Jahr 2022 auf einen Dienstag. In Spanien ist es ein nationaler Feiertag.

Generell gilt in Spanien an Sonn- und Feiertagen die Regel, dass große Geschäfte geschlossen bleiben müssen und kleine öffnen dürfen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Auf Mallorca öffnen zwei große Zentren, weil sie in Zonen "großen touristischen Interesses" liegen. Das Kaufhaus Corte Inglés an der Av. Jaume III in Palma de Mallorca von 11 bis 20.30 Uhr

an der Av. Jaume III in von 11 bis 20.30 Uhr Mallorca Fashion Outlet im Festival Park in Marratxí von 10 bis 22 Uhr Außerdem dürfen folgende Geschäfte am 1. November 2022 auf Mallorca aufmachen: Bäckereien, Konditoreien, Kioske, Tankstellen und Blumenläden

Geschäfte in Bahnhöfen

Geschäfte mit einer Ladenfläche von unter 500 Quadratmetern , wenn sie unter 18 Stunden am Tag geöffnet sind und Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Nahrungsmittel, Spiele, CDs, DVD, Geschenke und ähnliche Artikel verkaufen

, wenn sie unter 18 Stunden am Tag geöffnet sind und Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Nahrungsmittel, Spiele, CDs, DVD, Geschenke und ähnliche Artikel verkaufen Sämtliche Läden mit einer Fläche von unter 300 Quadratmetern Von den zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen bleiben auf Mallorca noch drei: Am Sonntag nach dem Blackfriday (27.11.), am Donnerstag, den 8. Dezember (Mariä Empfängnis) und am Sonntag vor Weihnachten (18.12.) dürfen sämtliche Geschäfte öffnen. /mwp