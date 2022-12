Gleich zwei nationale Feiertage hintereinander am Dienstag (6.12.) und Donnerstag (8.12.) verwandeln die zweite Dezemberwoche spanienweit in eine reine Brücken-Woche. Für Mallorca heißt das gleichzeitig: Ein letzter Tourismus-Schub vor Weihnachten. Javier Vich, Präsident der Hoteliersvereinigung von Palma, erklärte dem Radiosender Cadena SER, dass die Hotels in der Balearenhauptstadt zu 100 Prozent geöffnet seien. Bisher verzeichnen die Hotels laut Vich einen Reservierungsstand von rund 50 Prozent. "Wir erwarten aber einen starken Last-Minute-Zuwachs", sagte der Hotelierchef voller Optimismus.

Weniger los in den Landhotels

Die Reiseagenturen verzeichnen in dieser Woche ebenfalls einen Zuwachs an Reisen nach Mallorca im Vergleich zum Vorjahr. Weniger optimistisch ist die Vereinigung der Landhotels. Deren Präsident Miguel Artigues erklärte der Cadena SER, dass nur 20 Prozent der Landhotels aktuell offen sind. Grund dafür sei, dass die meisten Kunden aus dem Ausland kämen und die Feiertage nur spanienweit gelten. "Die gute Saison hat den Hoteliers erlaubt, geschlossen zu bleiben. Gleichzeitig waren es einfach zu wenige Buchungen, als dass sich ein geöffneter Betrieb lohnen würde", sagte Artigues. Die Buchungen in den wenigen geöffneten Hotels liegen dann aber doch bei etwa 55 bis 60 Prozent.

Zwei sehr unterschiedliche Feiertage

Wer nicht im Tourismus-Geschäft arbeitet, hat sich auf der Insel selbst frei genommen. Die Reisebüros verzeichnen viele Reisen von Mallorquinern an andere Ecken Spaniens oder ins Ausland. Außerdem wird die Woche für viele als kleiner Heimaturlaub zum letzten Weihnachtsshoppen verwendet. Am Donnerstag ist in diesem Jahr verkaufsoffener Feiertag, hier dürfte in der Stadt besonders viel los sein. Wer noch mehr Zeit für seine Weihnachtseinkäufe braucht, kann am 18. Dezember den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres nutzen.

Diese Feiertage stehen an

Grund für die Brücken-Woche sind übrigens zwei sehr unterschiedliche Feiertage: Am Dienstag (6.12.) feiert Spanien seine Verfassung. Am Día de la Constitución wird zelebriert, dass 1978 die heute gültige Verfassung verabschiedet wurde. Spanien ist nach den Jahren der Diktatur seither wieder eine Demokratie.

Fast nahtlos geht es mit dem nächsten Feiertag weiter: Mariä Empfängnis am Donnerstag (8.12.). Nach Maria Himmelfahrt am 15. August ist es der zweite spanienweite Feiertag der Marienverehrung, bei dem es übrigens nicht um den Zeugungsmoment geht, sondern darum, dass Maria als einziger Mensch frei von der Erbsünde war.