Die Wintermonate haben die Verantwortlichen des Blau Hotel Colònia de Sant Jordi im Süden von Mallorca dazu genutzt, die bereits 2019 begonnene Renovierung des Vier-Sterne-Hotels abzuschließen. Am Freitag (10.2.) öffnet das Haus wieder und soll, wie bislang auch üblich, bis November Gäste empfangen. In der Hotelkette will man ab sofort stärker auf die Nebensaison setzen. Zwar wolle man die Hauptreisezeit im Sommer nicht aus den Augen lassen, doch werde man sich deutlich stärker als bisher um eine Belebung der Nebensaison im Ort setzen, erklärte Marga Alemany, die Direktorin für Verkauf im Unternehmen.