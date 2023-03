Die Bürgerversammlung "Assamblea Ciutadana pel Clima de Mallorca" hat am Dienstag (7.3.) die Ergebnisse eines mehrmonatigen Prozesses vorgestellt, bei dem Vorschläge für die Bekämpfung des Klimawandels auf der Insel erarbeitet wurden. An der Initiative, die von der Balearen-Universität UIB ausging und von der Regionalregierung unterstützt wurde, waren 60 Personen beteiligt. Sie sollten einen Querschnitt der Inselbevölkerung darstellen, was Geschlecht, Bildungsgrad, Wohnort, Einkommen und Alter angeht.