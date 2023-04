Sie möchten ein Stück vom Paradies Mallorca Ihr Eigen nennen? Lassen Sie sich an einem der zauberhaftesten Flecken der Insel nieder! Mit der neuen Anlage des Bauträgers URNOVA bietet sich eine einmalige Chance: Der Neubaukomplex mit dem Namen Adelfas de Es Trenc schmiegt sich bei Sa Rápita in die Landschaft ein. Der Name weist bereits auf mediterraneren Oleander und Strand hin. Denn um die Ecke liegt die Platja d‘ es Trenc, der Strand, der zu den längsten und unberührtesten Naturstränden der Insel zählt. Entsprechend setzt die Bauweise auf einen umweltfreundlichen Standard, unter anderem durch eine nachhaltige Energieversorgung.

Auswahl zwischen Dachterrasse und Privatgarten So viel Natur wie möglich: Die Penthäuser bieten große Terrassen und Dachterrassen, die Erdgeschosswohnungen hingegen einen privaten Garten und gleichfalls große Terrassen. Die Wohnungen sind zwischen 94 und 115 Quadratmeter groß. Die Erdgeschosswohnungen verfügen zusätzlich über 55 oder 85 Quadratmeter große Privatgärten und die Penthäuser über Dachterrassen mit 70 oder 115 Quadratmetern. Alle Wohnungen haben entweder zwei oder drei Doppelschlafzimmer und grundsätzlich zwei Badezimmer, wovon eines en suite ist. Eine moderne, komplett ausgestattete Küche und ein geräumiges Wohn- und Esszimmer runden die geschickte Raumaufteilung ab. Schlichtes, elegantes Weiß, Akzente mit Natursteinelementen und großzügig verglaste Terrassen sind weitere Charakteristika der neun freistehenden Wohneinheiten mit insgesamt 69 Apartments. Im Herzen der Anlage liegt ein sehr großer Salzwasser-Swimmingpool mit Kinderpool, der von einer Gemeinschaftsterrasse mit Sonnenliegen, Gartensesseln und Chill Out-Sofas umgeben ist. Das Ganze ist wiederum von einem großzügigen Garten mit mediterraner Pflanzenpracht eingerahmt, insbesondere des in allen Facetten von Weiß, Rosa, Rot und Lila blühenden Oleanders. Auch ein modernes Fitnessstudio steht den Anwohnern zur Verfügung. Eigener Parkplatz mit Ladestation für E-Autos Eine Besonderheit bieten die Parkplätze, die zu jeder Wohneinheit gehören: Die Dächer der Außenparkplätze sind mit Solarpaneelen ausgestattet, was Ladestationen für Elektrofahrzeuge möglich macht. Dezent am äußeren Rand der Anlage gelegen, sind die Parkplätze über ein Wegenetz mit Wohnblöcken verbunden. Die Nutzung von Solarenergie ist nicht der einzige umweltfreundliche Aspekt: Alle Apartments besitzen das auf Mallorca erforderliche Energiezertifikat der Klasse A. Die Versorgung mit erneuerbarer Energie durch die Nutzung von Erdwärme garantiert ein sauberes und regeneratives System: Diese nachhaltige Wärmegewinnung wird zum Kühlen, aber auch zum Heizen und Luftentfeuchten der Klimaanlagen benutzt und ist ausgesprochen kosteneinsparend. Das führt zu einem sehr angenehmem Raumklima und zu einem grünen Gewissen der Eigentümer. Der perfekte Ort für Outdoor- und Wassersportfans Schauen wir uns das Umfeld des neuen Traumdomizils auf Mallorca genauer an: In der Nähe der Adelfas-Anlage liegen die Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol, die neben Bars und Restaurants mit verschiedenen Wassersportangeboten locken. Diese Ecke Mallorca ist ein Paradies für Sonnenanbeter – zählt man im äußersten Süden doch die meisten Sonnenstunden. Ein wahres Eldorado für Outdoor- und Wassersportfans sind Aktivitäten wie Segeln, Motorbootfahren, Stand Up Paddle, Kajak, Wasserski, Tauchen, Schnorcheln oder Schwimmen. Nicht nur der Es Trenc, dessen Gewässer gerne mit der Karibik verglichen werden, befindet sich ganz in der Nähe: Auch die langen und unberührten Sandstrände Platja de Ses Covetes und Platja de Sa Ràpita gehören zu dieser hübschen Enklave im Gemeindegebiet von Campos. Die Umgebung ist nicht nur ein Hotspot fürWassersportler, sondern aufgrund der flachen Landschaft und zahlreichen Radwege auch bei Radfahrern sehr beliebt. Folglich finden sich in den Dörfern gute Radwerkstätten, wie natürlich insgesamt eine das ganze Jahr über bestens funktionierende Infrastruktur vorhanden ist. Beispielweise ist die namensgebende Gemeindehauptstadt Campos nur zehn Minuten entfernt. Vorhanden sind hier Einkaufszentren wie Eroski, Mercadona, Lidl und Müller, wie auch Ärzte- und Sportzentren, Schulen, Kindergarten und einladende Bars und Restaurants. Zuhause im authentischen Mallorca Die Inselhauptstadt Palma liegt nur eine gute halbe Stunde von den Adelfas de Es Trenc entfernt, zum Flughafen Son Sant Joan ist es sogar noch schneller. Nach einer kurzen Autofahrt ist man in einer anderen Welt: Der Süden der Insel gilt als ein noch sehr authentischer Landstrich Mallorcas. Ob Wandern oder Radfahren, Dörfer erkunden, in mallorquinischer und internationaler Gastronomie schwelgen oder über typische Wochenmärkte schlendern – die Stimmung ist stets relaxed. Entdecken Sie traditionelle Sandsteindörfer wie Santanyí und Ses Salines oder der auch unter Spaniern beliebte Urlaubsort Colònia de Sant Jordi. Hier und im von Landwirtschaft geprägten Landesinneren sowie an den von Dünen und Kiefernwäldern gesäumten Stränden entsteht der Eindruck, als sei die Zeit auf angenehme Art und Weise stehen geblieben. Schon im nächsten Jahr einziehen Die Fertigstellung des Neubaukomplexes Adelfas de Es Trenc ist bereits für 2024 geplant: Eine hochwertige, da sehr seltene, nahezu einmalige Chance, die sich sichern sollte, wer vom Leben am Meer träumt und täglich am Es Trenc spazieren oder sonnenbaden möchte. Infos unter: www.urnovabaleares.com