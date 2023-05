Mallorca-Flieger Vueling zahlt Strafe wegen sexistischer Kleiderordnung für Stewardessen

Die spanische Airline Vueling hat eine Strafe der katalanischen Arbeitsinspektion angenommen. Diese hatte kritisiert, dass die Fluglinie den Stewardessen vorschrieb, während der Arbeit hochhackige Schuhe zu tragen, deren Absatzhöhe zwischen fünf und acht Zentimeter beträgt. Zudem mussten sie Mascara tragen und grundsätzlich geschminkt zur Arbeit erscheinen.

Die Regelung war bis vergangenem Jahr gültig, danach hatte die Geschäftsführung die Kleiderordnung gelockert. Die Schminkpflicht wurde gekippt, beim Schuhwerk stehen den Kabinenbesatzungen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, darunter eines mit flachen Sohlen.

30.000 Euro Strafe

Die Arbeitsinspektion hatte aufgrund der in ihren Augen sexistischen Kleiderordnung und des damit einhergehenden schweren Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgebot eine Strafe von 30.000 Euro verhängt. Vueling hat nun angekündigt, nicht dagegen angehen zu wollen. Stattdessen wolle man sich darauf konzentrieren, die unternehmensinternen Vorgaben dahingehend zu überarbeiten, damit sie möglichst inklusiv sind und sich den heutigen Gegebenheiten anpassen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Durch das Eingeständnis des Fehlerverhaltens und den Verzicht auf eine Revision wurde die Strafe um 40 Prozent gesenkt.

Hintergrund der Inspektion war eine Klage der Gewerkschaft Stavla, die Mitarbeiter von Kabinencrews vertritt. Diese berief sich auf ein ähnliches Verfahren gegen den Bahnbetreiber Ferrovial, der Bordmitarbeiterinnen im Hochgeschwindigkeitszug Ave Absatzschuhe und Röcke vorgeschrieben hatte. Das Unternehmen ging in Revision und brachte den Fall bis zum Obersten Gerichtshof Kataloniens, der im Sinne der Gewerkschaft urteilte. Ferrovial zahlte 25.000 Euro. Ein ähnliches Verfahren gab es gegen den Softdrinkhersteller Schweppes wegen der Kleiderordnung von Hostessen bei einem Event. /pss