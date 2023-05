Die Direktflüge zwischen New York und Mallorca gehen in die zweite Saison. Am Freitagmorgen (26.5.) ist eine Boeing 767-300 von United Airlines auf dem Flughafen Son Sant Joan gelandet.

Damit beginnt wieder die Saison der wohlhabenden US-Amerikaner und Kanadier, die sich besonders in den Boutique-Hotels in Palma sowie in luxuriösen Gästehäusern auf dem Land einmieten. Auch in den elf Sternerestaurants der Insel sind diese Urlauber häufige Gäste. Extrem hohe Nachfrage United Airlines verzeichnet für das zweite Jahr, in dem die Direktverbindung angeboten wird, eine extrem hohe Nachfrage. So seien die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Nach Erfolg des New York-Fluges: US-Urlauber sollen Ballermann-Touristen an der Playa de Palma auf Mallorca vertreiben Noch bis zum 27. September fliegt die Airline dreimal die Woche zwischen dem Flughafen in Newark Liberty und der Insel, zwei Wochen länger als im vergangenen Jahr. Von Mallorca aus gehen die Flieger montags, mittwochs und freitags. Zurück geht es dienstags, donnerstags und sonntags. /pss