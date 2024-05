Das Zementwerk in Lloseta macht endgültig dicht

Das Unternehmen Cemex hat angekündigt, die Brennöfen des Zementwerks in Lloseta bis Ende des Monats endgültig zu schließen. Den sieben von der Maßnahme betroffenen Arbeitnehmern wurden Arbeitsplätze in anderen Standorten der Firma angeboten. Das gab Cemex in einer Pressemitteilung bekannt.

Allerdings will die Firma nicht alle Aktivitäten ruhen lassen. Die Abteilungen für Zementmahlung, Lagerung, Vermarktung und Versand bleiben weiterhin bestehen. Dasselbe gilt für den Steinbruch Can Negret in Alaró. Dass die Brennöfen, in denen Zementklinker hergestellt wird, dichtgemacht werden, liegt an den Bestrebungen, die CO2-Emissionen und den Verbrauch von Wasser, Strom, Brennstoff und Rohstoffen zu verringern.

Bis 2031 einen Plan erarbeiten

Sobald die Brennöfen geschlossen sind, muss das Unternehmen einen Plan erarbeiten, um die beiden Schlote der Anlage abzubauen. Der Plan muss der Balearen-Regierung bis 2031 vorgelegt werden.

Das Zementwerk war im Januar 2019 geschlossen worden. Im März 2021 wurde es allerdings wieder reaktiviert. Den Schritt begründete Cemex damals mit dem Ziel, Sonderaufträge für "bestimmte Kunden auf den Balearen" entgegenzunehmen. Im Jahr 2022 wurde in der Anlage die erste Wasserstofffabrik der Insel eröffnet. Seither hatte das Projekt aber immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen. /pss