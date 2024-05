Hotel Formentor muss Eröffnungstermin deutlich nach hinten verschieben

Aus der für Juni angekündigten Eröffnung des grunderneuerten Hotel Formentor wird nichts: Wie die Betreiber des Hotels auf ihrer Website bekanntgaben, wird das "Four Seasons Resort Mallorca" erst im August buchbar sein. Ein genaues Datum wird auf der Website allerdings nicht bekanntgegeben.

Die Besitzer des Gebäudes, das vor zwei Jahren abgerissen und komplett neu aufgebaut wurde, erklärten gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass es bei der Gestaltung des Außenbereichs zu größeren Verzögerungen gekommen ist. So seien etwa die Gärten und die Pools betroffen.

Unzufrieden mit der Gemeinde

Wie es aus internen Kreisen der Besitzergesellschaft Emin Capital heißt, sei man sehr unzufrieden mit der Gemeinde Pollença. Diese habe die notwendigen Baulizenzen erst sehr spät erteilt, sodass man in Verzug gekommen sei. Die Gemeinde bestreitet dies. Man habe die Genehmigungen rechtzeitig erteilt, hieß es auf Anfrage des "Diario de Mallorca". Ebenfalls hieß es, die Betreiber des Hotels hätten noch keinen Termin für die Bauabnahme beantragt. Dies sei die einzige Lizenz, die noch ausstehe, damit das Hotel seinen Betrieb aufnehmen kann.

Derweil laufen die Vorbereitungsarbeiten an anderer Stelle weiter. Am 15. Mai hat das Hotel den letzten "Talent Day" veranstaltet, um Mitarbeiter für diesen Sommer zu finden. Bereits im Juli soll es ein Soft-Opening geben, um die Arbeitsabläufe an einem kleinen Kreis an Gästen zu testen.

Konditorei erst ab 2025

Selbst wenn es gelingt, das Hotel im August zu eröffnen, werden nicht alle geplanten Dienstleistungen zur Verfügung stehen. So sollen die Behandlungsräume im Spa, die hauseigene Konditorei und die Eisdiele, das sogenannte "Teen Centre" sowie die "Four Seasons-Boutique" erst ab 2025 öffnen.

Das Hotel Formentor eröffnete erstmals im Jahr 1929. Zu den bekannten Gästen gehörten unter anderem Winston Churchill und Helmut Schmidt. /pss

