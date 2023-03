Schwerer Schlag für die Balearen-Regierung in Madrid: Mit den Stimmen der regierenden Sozialisten hat das spanische Parlament am Dienstag (7.3.) eine Änderung des Mietgesetzes (LAU) abgelehnt. Der im Balearen-Parlament verabschiedete Gesetzesvorschlag sah vor, dass die Autonomieregionen die Möglichkeit bekommen, die Mietpreise zu regulieren. Die Regelung sollte für all jene Gemeinden, Orte und Stadtteile gelten, an denen der Mietmarkt als besonders hart umkämpft gilt.

