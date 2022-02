Zwei mallorquinische Honige gehören jetzt offiziell zu den besten Europas: Die Honig-Erzeuger Martí Mascaró und Pilar Puig haben bei dem italienischen Wettbewerb BiolMiel jeweils eine Goldmedaille gewonnen. Der Preis bewertete Geschmack, Geruch und Textur von Bio-Honigen aus ganz Europa.

Imker Martí Mascaró aus Inca hat seine ersten Bienenstöcke bereits vor zwei Jahrzehnten auf damals nicht zertifizierten Landgütern aufgestellt. Seit zehn Jahren wird sein Honig vom Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) kontrolliert, was ihm erlaubt, seine Honiggläser mit dem Öko-Stempel auszuzeichnen.

Seine Bienenstöcke stehen auf verschiedenen öffentlichen Landgütern, den Preis hat er mit seinem Honig aus Escorca gewonnen. Die Öko-Produktion seiner Bienen ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem kührte eine Jury 2018 auf der Bio-Messe in Bologna sein Mel Caramel zum besten Öko-Honig Europas.

Bio-Honig aus der Inselmitte Mallorcas

Der zweite ausgezeichnete Honig ist Equilibri von Pilar Puig. Die Mallorquinerin kümmert sich in der fünften Generation um die Finca Cabàs Nou in Santa Maria. Die Bienen bestäuben unter anderem die Johannisbrotbaum-Plantage auf ihrem Anwesen. Sie übergibt die Arbeit mit den Bienen erfahrenen Imkern und koordiniert die Landwirtschaft so, dass die Bestäuber ganzjährig Nahrung finden können. Es ist der erste Preis für ihren Honig. /mw