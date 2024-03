Studieren auf Mallorca: Diese neuen Bachelor-Studiengänge gibt es

Der letzte Studiengang, der an der Balearen-Universität (UIB) in Palma de Mallorca neu eingeführt wurde, war Medizin – das ist inzwischen acht Jahre her. Seit dem Studienjahr 2024/2025 gibt es nun nach vielen Jahren der Planung gleich zwei neue Bachelor-Studiengänge (grados): Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Sportwissenschaften) und Farmacia (Pharmazie).

Sportwissenschaften

Für den Bachelor in Sportwissenschaften, den die UIB bereits seit 2018 plant, stehen vorerst nur 35 Plätze zur Verfügung. Es sollen aber weitere hinzukommen. Eine spezielle Aufnahmeprüfung gibt es derzeit nicht. Sobald der neue Studiengang zu 100 Prozent in Gang ist, will die UIB eigens für ihn weitere 17 Dozenten anstellen. Insgesamt würden so zwischen 21 und 25 Lehrende für den neuen Studiengang eingesetzt werden. Angegliedert ist dieser der Fakultät für Erziehungswissenschaften.

Zu den Planungen gehört auch die Einrichtung eines Forschungslabors im Laufe der kommenden drei bis vier Jahre. Hier sollen Tests und Übungen stattfinden, die für den Unterricht erforderlich sind. Zumindest einen Teil des Labors sollen Studenten und Dozenten aber schon im kommenden Studienjahr benutzen können.

Insgesamt sammeln Studenten in den vier Jahren 240 ECTS-Punkte (European Credit Transfer System), also 60 pro Studienjahr. Im ersten Jahr belegen sie insbesondere theoretische Kurse und lernen Grundkenntnisse. Im zweiten Jahr nehmen dann Praxis-Kurse, in denen spezielle motorische Fähigkeiten erlernt werden, einen größeren Platz im Studienplan ein. Im dritten Jahr belegen die Studierenden dann Fächer wie Wasser- und Kampfsport. Für die Wassersport-Kurse muss die UIB allerdings noch eine Kooperation mit einer Segelschule abschließen. Im vierten Studienjahr sind dann unter anderem Praktika vorgesehen. Absolventen des Studiengangs sollen künftig in den verschiedensten Bereichen arbeiten können – als Sportlehrer oder -trainer, im Freizeit-, Erholungs- oder Tourismusbereich sowie auch als Sportpädagogen, einem Beruf, der im Gesundheitsbereich immer wichtiger wird.

Pharmazie

Derzeit noch deutlich weniger Details gibt es zum neuen Pharmazie-Studiengang, den der Hochschulrat noch offiziell durchwinken muss. Zudem wartet die Balearen-Universität aktuell noch auf die Eintragung des Studiengangs ins Register der Universitäten, Zentren und Abschlüsse (Registro de Universidades, Centros y Títulos, RUCT) des spanischen Ministeriums für Wissenschaft, Innovation und Universitäten. Auch die Balearen-Regierung muss der Umsetzung noch endgültig zustimmen. Das Landesbildungs- und Universitätsministerium will in den kommenden fünf Jahren 6,7 Millionen Euro in den neuen Studiengang investieren.

Zumindest die Zahl der Studienplätze steht aber schon fest: Auch in der Pharmazie sollen wie bei den Sportwissenschaften zunächst 35 Studenten zugelassen werden. Die Kurse finden als Präsenzveranstaltungen im Gebäude Mateu Orfila statt. Der Studienplan der Sportwissenschaften umfasst fünf Jahre, in denen die Studierenden jeweils 60 ECTS-Punkte sammeln können. Am Ende haben sie sich also 300 ECTS-Punkte erarbeitet.

Arbeiten können Absolventen dann etwa in (Krankenhaus-)Apotheken, in der Pharmaindustrie, im Gesundheitsmanagement oder in Laboren. Zwischen 2016 und 2023 mussten 200 hiesige Studenten das Studium auf dem spanischen Festland absolvieren.

Mehr Studienplätze

Die Nachfrage nach den beiden neuen Studiengängen ist schon seit Jahren hoch, bestätigt Yolanda González, Vize-Rektorin und zuständig für die Bachelor-Studiengänge. Um junge Leute auf den Inseln zu halten, will die 1978 gegründete UIB künftig auch mehr Plätze in weiteren beliebten carreras schaffen. Im Studienjahr 2025/2026 sollen beispielsweise in Medizin dann 75 statt bislang 69 Studenten zugelassen werden.

Geplant ist zudem, dass Studierende der Krankenpflege (Enfermería) bald auch Präsenzkurse auf Menorca und Ibiza belegen können. Da es an Personal mangelt, sollen auch in diesem Bachelor-Studiengang künftig mehr Studienplätze als bisher angeboten werden.

Ein weiterer geplanter Studiengang für die Studierenden auf Mallorca ist zudem Meereskunde (Ciencas del Mar). Darüber hinaus sind weitere Studiengänge in den Bereichen Kommunikation, Technologie und moderne Sprachen geplant. „Die Einführung eines neuen Studiengangs ist sehr aufwendig und teuer“, so González. „Es wird also sicher wieder einige Jahre lang dauern.“