Die Balearen-Universität (UIB) plant, ab dem kommenden Studienjahr 2024/2025 einen Pharmazie-Studium anzubieten. Die Nationale Agentur für Qualitätsbewertung und Akkreditierung (ANECA) hat den Studiengang bereits geprüft. Nun wartet die UIB auf die Genehmigung durch den Hochschulrat. Universitäts-Rektor Jaume Carot gab sich zuversichtlich: Es sei "sehr unwahrscheinlich", dass der Studiengang nicht angeboten werde.

Nach den Plänen der Universität wird der Studiengang als Präsenzstudium angeboten und bietet 35 Plätze für Studierende. Das Studium umfasst insgesamt 300 ECTS-Credits, die auf fünf Kurse zu je 60 Credits verteilt sind.

Junge Talente auf den Inseln halten

Ziel der Balearen-Regierung ist es, das Studienangebot in der Region zu erweitern, um junge Talente auf den Inseln zu halten. Insbesondere der Studiengang Pharmazie erfreut sich bei den Studierenden großer Beliebtheit. Laut Bildungsminister Antoni Vera haben im vergangenen Jahr 116 Studierende von den Balearen einen Antrag gestellt, um diesen Studiengang an anderen Universitäten in Spanien zu absolvieren.

Die Einführung des neuen Studiengangs für das Ministerium für Bildung und Universitäten bedeutet eine Investition von 6,7 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren. Für das akademische Jahr 2024-2025 hat die UIB auch die Einführung eines Bachelor in Sportwissenschaften vorbereitet./jrm