Banca March, laut seinen Mitarbeitern ein großartiger Arbeitgeber

Dass es nun zum fünften Mal in Folge diese Auszeichnung erhält, ist eine klare Bestätigung des Geschäftsmodells und der Unternehmensphilosophie der von den Balearen stammenden Firma. Bei Banca March stehen die Menschen im Mittelpunkt – und eben diese Strategie lässt eine Kultur der Exzellenz beim Umgang und bei der Serviceleistung für die Kunden entstehen.

Bei anonymen Umfragen, die Great Place to Work durchführte, erklärten 9 von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie stolz sind, Teil des Unternehmens zu sein, dass sie zufrieden mit den Errungenschaften der Firma sind und dass sie noch viele Jahre dort weiterarbeiten möchten.

Weitere Umfrageergebnisse bestätigen, dass Banca March in den Augen der Belegschaft ein großartiger Arbeitsplatz ist. Beispielsweise geben 92 % der Angestellten an, dass sie bei ihrem Eintritt in das Unternehmen gut aufgenommen wurden, und 90 % bewerten den Umgang der Vorgesetzten mit ihnen als äußerst positiv, ehrlich und ethisch einwandfrei.

Die Beratungsfirma bemisst die Wahrnehmung der Angestellten über diese Umfragen. Parallel dazu überprüft und bewertet sie die unternehmenseigenen Richtlinien in der Personalpolitik. Great Place to Work hebt anhand dieser Studien besonders die gute Vertrauens- und Leistungskultur bei Banca March hervor, in der die Menschen ihre Ziele dank eines guten Teamworks und einem positiven Arbeitsumfeld erreichen.

Motivation in einer herzlichen Atmosphäre

Betrachtet man die Bewertungen der Bankangestellten genauer, so finden 90 % das Projekt Banca March attraktiv und sie fühlen sich dank der herzlichen und familiären Atmosphäre motiviert, dort mitzuarbeiten. Zudem bewerten 9 von 10 Angestellten den Service, den Kunden der Bank erhalten, als ‚exzellent’.

Diese von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst geäußerte Meinung wird auch durch weitere Umfragen der Beratungsfirma Stiga CX bestätigt, bei denen die Kunden der Bank direkt zu ihrer Zufriedenheit mit dem Service befragt werden.

Laut dieser Studie, bei der die Dienstleistungen der wichtigsten Unternehmen im Bankensektor miteinander verglichen werden, ist bei den Kunden von Banca March das Vertrauen in ihre Bank am höchsten. Ganz konkret erhält Banca March die besten Bewertungen seitens der Kunden in den Bereichen Vertrauen und Personalisierung, Solidität und Solvenz und Zufriedenheit mit den Filialen. Eine hohe Punktzahl erhalten auch die Serviceleistungen der Beratenden.

Kundenberater-Schulungen sichern hohe Qualität

Zur Exzellenz beim Kundenservice trägt ebenso bei, dass Banca March der Aus- und Fortbildung ihres Personals einen zentralen Stellenwert einräumt. Mehr als 1.000 Euro gibt die Bank pro Angestelltem für Schulungen aus – dies ist viermal mehr als der Durchschnitt in der Branche. Damit wird Banca March zur besten Ausbildungsplattform im Bereich Private Banking und Business Kundenberatung.

Die Auszeichnung durch Great Place to Work ist eine Bestätigung für das Geschäftsmodell von Banca March. Die wichtigsten Grundlagen dieser Erfolgsstrategie mit Führungsanspruch am Markt sind die Bonität, eine erstklassige Reputation, verantwortungsvolle qualitativ hochwertige Beratungstätigkeit, Beratungstechnologien und vor allem ein Personalmanagement, das der Bank seit Jahren – das sechste Jahr in Folge – die Auszeichnung als Top Employer einbringt. Sie ist die einzige spanische Bank, die beim Ranking Best Workplaces zu den besten Arbeitgebern in Spanien und Europa zählt.