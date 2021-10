Wieder einmal quellen viele Müllcontainer auf Mallorca über, neben den Behältern türmt sich in vielen Orten auf der Insel der Abfall. Seit Donnerstag (14.10.) streiken in 49 der insgesamt 53 Gemeinden auf der Insel die Beschäftigten in der kommunalen Abfallentsorgung sowie die Mitarbeiter der Reinigungsbetriebe. Nun sieht es allerdings danach aus, als könnte der Ausstand am Montag (18.10.) tatsächlich enden.

Bei einer Verhandlungsrunde, die am Sonntagabend einberufen wurde und sich bis in die Morgenstunden des Montags zog, gab es nun eine Annäherung zwischen den Gemeindevertretern auf Mallorca und den Angestellten in der Müllentsorgung. Demnach sollen die Mitarbeiter in Zukunft alle nach einem neuen Tarifvertrag angestellt und bezahlt werden. Am Montagnachmittag wollen die Streikenden darüber abstimmen, ob sie mit dieser Lösung zufrieden sind.

Bislang war vorgesehen, dass die überwiegende Mehrheit der Gemeinden sich dem neuen Tarifvertrag anschließt. Neun Rathäuser wollten die dort festgehaltenen besseren Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlung aber erst in den kommenden sechs Jahren anwenden. Dagegen wehrten sich die Beschäftigten. Das sei "absolut inakzeptabel", man werde "niemanden zurücklassen", sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft CCOO, Miguel Pardo, am Sonntag.

Am Wochenende hatten sich die Beschäftigten auch geweigert, die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdienste zu leisten. Diese lägen mit 75 Prozent deutlich zu hoch, argumentierten die Streikenden.

Die Balearen-Hauptstadt Palma ist von dem Ausstand nur indirekt betroffen. Zwar wird hier nicht gestreikt, aber viele Bewohner der umliegenden Gemeinden haben ihren Müll in den vergangenen Tagen in und vor den Containern in Palma deponiert. /jk