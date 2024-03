Die chaotischen Zustände an der Sicherheitsschleuse am Flughafen von Mallorca am Freitag (22.3.) und Sonntag (24.3.) haben dazu geführt, dass mehrere Menschen tatsächlich ihre Flüge verpasst haben. Zeitweise standen die Fluggäste bis zu eine Stunde an der Sicherheitskontrolle an, nahezu ohne sich vom Fleck zu bewegen.