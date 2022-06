Das kleine Dorf Vilarmaior in Galicien beherbergt seit dem 4. Juni das größte Pflanzenlabyrinth Spaniens: Das "Labirinto de Breoghán". Es handelt sich um ein 6.120 Quadratmeter großes Areal und besteht aus 4.000 Zypressen, die ein Keltenkreuz bilden.

Für die 2,3 Kilometer lange Strecke aus labyrinthischen Gängen benötigt man durchschnittlich 40 Minuten. Auch wer sich eher zur Zunft der Orientierungslosen zählt, kann sich beruhigt hineinwagen: Am Eingang findet man eine Telefonnummer für den Notfall.

Der einzigartige Irrgarten wurde von Raúl Castellar entworfen - einem Mitarbeiter von Adrian Fisher. "Das ist einer der berühmtesten Labyrinth-Designer der Welt", sagt José Luis Meitín, der den Anstoß zum Projekt gab.

Keltische Kultur und Natur

Der Agraringenieur und Zeichner hatte sich noch vor Ausbruch der Pandemie in dieses Abenteuer gestürzt. Er wählte Vilarmaior wegen der hohen Dichte von Felszeichnungen, eine der Hauptattraktionen dieser Gemeinde, die vor einigen Jahren spezielle Routen eingeführt hat, auf denen man das Kulturerbe erkunden kann.

"Ich komme aus dem Dorf und wollte etwas machen, was mit der Landschaft zu tun hat. Als ich von den Petroglyphen in Vilarmaior hörte, dachte ich daran, etwas zu machen, das sie ergänzt", erklärt Meitín. Der Liebhaber von Felszeichnungen, keltischer Kultur und Natur versteht das Labyrinth als "Rückkehr zu den Ursprüngen", als einen Ort, an dem man sich verirren und eine nachhaltigere Vergangenheit wiederentdecken kann. "Grüne Freizeit für alle", nennt er es auf seiner Website.

Ein Aussichtsturm soll noch folgen

Für den Bau dieser grünen Attraktion hat Meitín ein zweieinhalb Hektar großes Grundstück gepachtet. Das Gelände wird noch mit einem Kiosk, einem Picknickplatz, Toiletten und Parkplätzen ausgestattet. Das Labyrinth selbst ist bereits fertiggestellt und soll mittelfristig durch einen "Breoghán-Turm" ergänzt werden - einen Aussichtspunkt, den man über eine Wendeltreppe besteigen und von dem aus man das Keltenkreuz aus der Vogelperspektive betrachten kann.

Die neue Attraktion wird bis zum 12. Oktober von Dienstag bis Sonntag geöffnet sein. Der normale Eintrittspreis beträgt 5 Euro, Kinder von 7 bis 12 Jahren zahlen 3 Euro und Kinder unter 7 Jahren können den Irrgarten kostenlos erkunden. Haustiere sind im Breoghán-Labyrinth ebenfalls willkommen. /bro