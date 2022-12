Leserfragen: Haben deutsche Rentner auf Mallorca ein Anrecht auf die Energiepauschale?

Wir sind deutsche Rentenbezieher und ins Ausländerregister eingetragen. Haben wir Anrecht auf die Energiepauschale aus Deutschland? (Bruno M., per E-Mail)

Der Anspruch auf die 300-Euro Energiepauschale gilt nur für Rentenbezieher mit Wohnsitz in Deutschland. Ruheständler mit einer deutschen Rente, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, bekommen sie nicht ausgezahlt. Grund für diese geografische Begrenzung ist der Umstand, dass die höheren Energiepreise in Deutschland Personen mit festem Wohnsitz dort besonders hart treffen. Im Ausland lebende Rentner leiden möglicherweise unter weniger hohen Wohn- und Heizkosten, was ja auch auf Mallorca zutrifft.

Werkstatt für Wanderschilder

Wir sind auf den interessanten Artikel „Operation Wegweiser“ von Frank Feldmeier gestoßen und auf die dort erwähnte Werkstatt, in der Wanderschilder gefertigt werden. Haben Sie eine Adresse? (Kaspar V., per E-Mail)

Die Schilder kommen aus der Werkstatt des Inselrats, in der auch Mühlen und Boote, die llaüts, restauriert werden. Besuchsmöglichkeiten gibt es dort freitags von 8 bis 14 Uhr. Die Werkstatt befindet sich auf dem Flughafengelände von Son Bonet, Carretera Palma-Inca, km 6, 07141 Marratxí. Allerdings ist für den Besuch eine vorherige Anmeldung erforderlich: bit.ly/WerkstattConsell

Freilandgänse oder Bio-Truthähne

Kennen Sie eine Bezugsquelle für Freilandgänse oder Bio-Truthähne, die von der Insel stammen? (Daniela T., per E-Mail)

Bei dem Vertrieb für Bio-Lebensmittel gab man mir die Auskunft, dass es auf der Insel keinen Biohof für freilaufende Gänse oder Truthähne gibt. Bekannt ist lediglich ein Züchter für Öko-Hähnchen.

Autopapiere auf Mallorca

Welche Papiere muss ich im Auto mitführen? (Kathrin L., per E-Mail)

Drei Dokumente mitzuführen ist Pflicht: den gültigen Führerschein, den Permiso de Circulación und der aktuelle ITV-Bericht. Den Kfz-Versicherungsbeleg muss man nicht mehr dabeihaben, weil die Versicherungsdaten der Polizei vorliegen.

