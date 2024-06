Persönlich geht es am einfachsten: Beratungstermine für die Steuererklärung auf Mallorca ab sofort möglich

Wer bisher noch nicht seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2023 abgegeben hat, bekommt auf Mallorca wieder die Möglichkeit, persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Das Finanzamt auf den Inseln, die Agència Tributària (AEAT), stellt ab Montag (3.6.) wie in jedem Jahr die sogenannte „Renda Àgil“ zur Verfügung. Die Steuererklärung kann damit wieder bis einschließlich 1. Juli mit Beamten des Finanzamts angefertigt werden.

Vor allem sollen mit dieser Initiative Bewohner der Orte im Landesinneren und an den Küsten fernab der Balearen-Hauptstadt Palma erreicht werden. An sie richtet sich in erster Linie der Service. Auf Mallorca können die Bewohner von Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar, Campos, Capdepera, Ciutadella, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Pollença, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyí, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son Servera und Valldemossa die Hilfe in Anspruch nehmen. An 14 Orten über die Insel verteilt gibt es die Beratung.

Grundkenntnisse im Spanischen

Wer die Renda Àgil nutzen möchte, kann bis zum 1. Juli unter der Telefonnummer 971-76 76 76 oder online unter renda.atib.es einen Termin vereinbaren. Wer über ausreichende Spanisch-Kenntnisse verfügt, sollte keine Probleme dabei haben. Laut einer Mitarbeiterin der AEAT werde man lediglich nach Namen, Ausweis- oder NIE-Nummer und nach der Handynummer sowie dem Wohnort gefragt. Dann werden die Interessenten mit einem Termin der am nächsten gelegenen Beratungsstelle zugeordnet. Diejenigen, die nicht in den zuvor aufgezählten Gemeinden leben, können auch in den Hauptsitzen des Finanzamtes in Palma ihre Steuererklärung mit persönlicher Beratung abgeben. Dafür müssen sie sich bis einschließlich 28. Juni unter 91-55 30 071 oder 901-22 33 44 melden (Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr). Möglich ist die Terminvereinbarung auch unter sede.agenciatributaria.gob.es.

Der Vorteil einer persönlichen Beratung ist, dass die Steuerzahler beim Termin häufig auf versteckte oder schwierig zu findende Möglichkeiten hingewiesen werden, welche Posten abgesetzt werden können.

