Wussten Sie, dass man all diese Ausgaben bei der Steuererklärung auf Mallorca absetzen kann?

Die derzeitige campaña de la renta, also der Zeitraum für die Einreichung der jährlichen Einkommensteuererklärung (IRPF), ist in vollem Gange. Wer will, kann die declaración de la renta derzeit online selbst erledigen oder bald Termine für eine telefonische oder Vor-Ort-Betreuung vereinbaren. Vor allem, wer die IRPF selbst erledigt, sollte genau darüber Bescheid wissen, was er von der Steuer absetzen kann – oder bei Zweifeln doch lieber die Beratungstermine wahrnehmen.

Einkommensgrenzen

2024 gilt bei der Frage, wer die Steuererklärung machen muss, eine Einkommensobergrenze von 22.000 Euro jährlich im Fall von einem Arbeitgeber sowie von 15.000 Euro jährlich im Fall von mehreren. Verdient jemand weniger, kann er ebenfalls die Vorlage des Finanzamtes (borrador) ausfüllen und je nach Ergebnis (Nachzahlung oder Rückzahlung) selbst entscheiden, ob er sie einreicht. Selbstständige (autónomos) und Empfänger der staatlichen Sozialhilfe (ingresos mínimo vital) sind verpflichtet, die Steuererklärung einzureichen (MZ berichtete).

Termine für die Beratung

Ob selbst online, mit telefonischer Hilfe oder vor Ort: Stichtag für die Abgabe der Steuererklärung ist für alle der 1. Juli 2024. Wer die Sache schnell abhaken will, kann seine Steuererklärung seit dem 3. April mit wenigen Klicks online selbst erledigen. Alle, die sich dabei lieber telefonisch vom Beratungsservice renta ágil helfen lassen wollen, können dies ab dem 7. Mai tun. Die Termine dafür lassen sich ab dem 29. April vereinbaren. Als Letztes sind ab dem 3. Juni diejenigen dran, die ihre declaración de la renta persönlich mit einem Mitarbeiter des Finanzamtes vor Ort ausfüllen wollen. Die Termine dafür gibt es ab dem 29. Mai.

Die cita previa kann man mit der elektronischen Kennung cl@ve móvil (und cl@ve PIN) in der App AEAT oder telefonisch vereinbaren: Unter 91 553 00 71 oder 901 22 33 44 sollte montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr ein Mitarbeiter antworten, unter 91 535 73 26 oder 901 12 12 24 ein Anrufbeantworter.

Steuererklärung online

Alle Steuerzahler, deren Einkommensverhältnisse übersichtlich sind, können den borrador nutzen und die Erklärung in wenigen Minuten online abschicken. Dabei ist jedoch zu beachten, dass mögliche Abzüge nicht automatisch einberechnet werden. Auf der Übersichtsseite https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html sind unter información alle wichtigen Angaben zu Absetzmöglichkeiten aufgeführt sowie Links auch zu den Neuerungen in diesem Jahr (novedades de IRPF). Wer sie schon kennt und weiß, dass er nichts davon nutzen kann, klickt oben auf servicio tramitación de borrador/ declaración (Renta WEB).

Wer die elektronische Kennung cl@ve móvil (und cl@ve PIN) hat, kann sich über sie registrieren. Alle anderen klicken am besten auf número de referencia. Dann die NIE eingeben sowie die Nummer, die auf dem Beleg der Eintragung ins Ausländerregister steht (beim Kärtchen hinten, rechts oben beim DIN-A4-Format). Der Zahl muss ein „C“ und eine Null vorangestellt werden. Kommt wie beim MZ-Test eine Fehlermeldung, sollten Sie es mit einem anderen Browser versuchen.

Nach dem Einloggen die Option anklicken, dass man die Vorlage für sich selbst bearbeitet (actuar en nombre propio). Dann persönliche Daten wie die Adresse abgleichen und im Falle eines Wohnortwechsels die Katasternummer eintragen oder den Wohnsitz per Adresse suchen. In der área personal kann man dann bei información y gestiones auf IRPF klicken. Unter servicio tramitación de borrador/declaración (Renta WEB) wird dann endlich der borrador angezeigt. Dann noch auf borrador/declaración (Renta WEB) klicken, die gewünschte Sprache einstellen und sich Feld für Feld durchklicken.

Die blau unterlegten Summen auf der rechten Seiten lassen sich anklicken, die Felder, die sich öffnen, wiederum bearbeiten. Unter cuota diferencial etwa sind verschiedene Absetzmöglichkeiten aufgeführt, unter anderem für Großfamilien, Mütter oder Kosten für die Kinderbetreuung. Am wichtigsten ist das resultado de la declaración, die Endsumme, die ganz oben fett markiert auftaucht. Wer mit ihr einverstanden ist, kann dann auf presentar declaración klicken. Dann noch angeben, wie man den Betrag begleichen will.

Absetzmöglichkeiten

Bei den Absetzmöglichkeiten gibt es einerseits die der spanischen Regierung, andererseits die der balearischen Landesregierung. Einige Neuerungen etwa für Elektro-Auto-Käufer oder Frauen mit Kindern haben wir vergangene Woche bereits genannt.

Was Residenten auf den Balearen absetzen können, ist auf einer Info-Website der Steuerbehörde in vier Kategorien eingeteilt:

Die vier Kategorien. / sede.agenciatributaria.gob.es

Unter „ Persönliche und familiäre Umstände “ fallen Adoptionen, Geburten, Ausgaben für Nachkommen oder Pflegekinder unter sechs Jahren sowie Kinder mit Behinderung.

“ fallen Adoptionen, Geburten, Ausgaben für Nachkommen oder Pflegekinder unter sechs Jahren sowie Kinder mit Behinderung. Die Kategorie „ gewöhnlicher Wohnsitz “ betrifft etwa Investitionen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Wohngebäudes, die Vermietung von Wohnungen als Hauptwohnsitz oder die Anmietung einer Wohnung im Rahmen einer vorübergehenden Verlegung des Wohnsitzes zu Arbeitszwecken.

“ betrifft etwa Investitionen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Wohngebäudes, die Vermietung von Wohnungen als Hauptwohnsitz oder die Anmietung einer Wohnung im Rahmen einer vorübergehenden Verlegung des Wohnsitzes zu Arbeitszwecken. Unter „Spenden und Schenkungen“ fallen unter anderem Spenden an Einrichtungen für Forschung, wissenschaftliche und technologische Entwicklung oder Innovation, Einrichtungen aus dem Dienstleistungssektor oder Organisationen, die die katalanische Sprache fördern. Auch Schenkungen, Nutzungsüberlassungen, unentgeltliche Bürgschaftsverträge und Kooperationsvereinbarungen, die im Zusammenhang mit Sportsponsoring oder der Förderung der kulturellen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung oder des Konsums von Kultur stehen, können Steuerzahler absetzen.

fallen unter anderem Spenden an Einrichtungen für Forschung, wissenschaftliche und technologische Entwicklung oder Innovation, Einrichtungen aus dem Dienstleistungssektor oder Organisationen, die die katalanische Sprache fördern. Auch Schenkungen, Nutzungsüberlassungen, unentgeltliche Bürgschaftsverträge und Kooperationsvereinbarungen, die im Zusammenhang mit Sportsponsoring oder der Förderung der kulturellen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung oder des Konsums von Kultur stehen, können Steuerzahler absetzen. In die Kategorie „Sonstige absetzbare Posten“ fallen etwa Ausgaben für den Kauf von Schulbüchern, das außerschulische Erlernen von Fremdsprachen oder ein Hochschulstudium außerhalb der Insel des Hauptwohnsitzes. Auch Investitionen in den Erwerb von Aktien oder Beteiligungen an neuen oder kürzlich gegründeten Unternehmen sowie Zahlungen zum Ausgleich der Verteuerung von Krediten oder Hypotheken mit variablen Zinssätzen und den Erhalt von Subventionen oder Hilfen zum Inflationsausgleich für das Jahr 2023 kann man absetzen. Vermieter von Immobilien, die als Wohnungen genutzt werden, bekommen ebenfalls Vergünstigungen.

Infos im Detail

In einem 36-seitigen Handbuch zur Steuererklärung für 2023 – als PDF sowie unter https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Ayuda/23Presentacion/100/10_4.html – stehen alle wichtigen Details zu den einzelnen Themenbereichen.

Als Beispiel: Wie auf Seite 5 des PDFs oder unter Punkt 10.4.12 auf der Website zu lesen ist, bekommen zum Beispiel unter 36-Jährige oder über 65-Jährige, die nicht mehr arbeiten, 15 Prozent der Mietkosten und maximal 530 Euro pro Jahr zurück.

Hypotheken-Zahler, die Beträge absetzen möchten (PDF: Seite 8, online: Punkt 10.4.20), dürfen sich nicht zu früh freuen: Beim MZ-Test kam beim Versuch, die Erleichterung in den borrador einzuspeisen, die Meldung: „Das Darlehen kann nur in das Programm aufgenommen werden, wenn das Eigenheim vor dem 1. Januar 2013 erworben wurde.“

Nützliche Links: Stichdaten und Telefonnummern: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/contenidos-lectura-facil/calendario-contribuyente-2024-simplificado-personas-fisicas/fechas-campana-renta-patrimonio.html Übersicht und Vorlage: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html Neuerungen und Absetzmöglichkeiten (Artikel von vergangener Woche): https://www.mallorcazeitung.es/geld/2024/04/04/neue-rechte-pflichten-steuererklarung-mallorca-100612928.html Absetzmöglichkeiten für Residenten auf den Balearen: – https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2023/guia-deducciones-autonomicas/illes-balears.html – https://www.atib.es/DescargaDocs/IRPF2023.pdf – https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Ayuda/23Presentacion/100/10_4.html

