Nach 716 Tagen ist Schluss: In Spanien wird die Maskenpflicht in Innenräumen am Mittwoch (20.4.) abgeschafft. Damit beendet die spanische Regierung die letzte noch existierende Corona-Maßnahme.

Allerdings wird es Ausnahmen geben. Die Details sind noch nicht bekannt, aber werden im Laufe des Dienstags (19.4.) nach der Tagung des Ministerrats veröffentlicht. Als sicher gilt, dass man die Maske weiterhin aufsetzen muss, wenn man in ein Altersheim, ein Gesundheitszentrum oder ins Krankenhaus geht. Auch sind sich die meisten Beobachter einig, dass im öffentlichen Nahverkehr der Mund und die Nase abgedeckt sein müssen. Offen ist, inwieweit Großveranstaltungen betroffen sein werden, wobei die aktuell existierende Pflicht ohnehin eher lax umgesetzt wird.

Geschäftsführung entscheidet über Maske oder nicht

Was die Pflicht in Geschäften, Gaststätten oder am Arbeitsplatz angeht, wird aller Voraussicht nach der Inhaber beziehungsweise die Geschäftsführung entscheiden, ob eine Maske verpflichtend ist oder nicht. Als gesichert gilt, dass in den Schulen keine Maskenpflicht mehr besteht.

Die Abschaffung könnte auch deutliche Auswirkungen auf Flugreisen haben. Gesellschaften wie Easyjet verlangen an Bord keine Maske mehr, wenn an Abflug- und Zielort keine Pflicht mehr dafür besteht. Gesellschaften, die in die Schweiz fliegen, wie Edelweiss und Swiss, verlangen in der Praxis auch jetzt schon keine Maske mehr an Bord. Das Bordpersonal benutzt die Abdeckung mehreren Erfahrungsberichten zufolge selbst nicht mehr.

Direkt nach dem Lockdown eingeführt

Die Maskenpflicht war in Spanien am 4. Mai 2020 eingeführt worden. An dem Tag begab sich das Land nach dem harten Lockdown in die Lockerungsphase 0. Im Laufe dieser Zeit wurde die Verpflichtung immer wieder verändert. Als im vergangenen Jahr eine Besserung in Sicht war, wurde zumindest auf die Benutzung draußen verzichtet. Durch die Omikron-Welle, die vor allem im Dezember und Januar im Land grassierte, wurde sie die Maskenpflicht an der frischen Luft zwischenzeitlich wieder eingeführt.