"If you got bad news, you want to kick them blues, cocaine. When your day is done, and you want to run, cocaine", hat Eric Clapton bereits 1977 gesungen. Die Menschen auf Mallorca haben dem Briten offenbar gut zugehört. Gemäß einer Statistik der Hilfsorganisation Projecte Home sind die meisten Drogenabhängigen auf der Insel süchtig nach Kokain.

Zum 35. Jahrestags der Gründung der Anti-Drogen-Initiative hat Projecte Home am Mittwoch (31.8.) eine Pressemitteilung mit Daten zum Drogenmissbrauch auf Mallorca herausgebracht. Gefährlich sei die Sitiuation bei Alkohol und Cannabis, die immer mehr gesellschaftliche Akzeptanz erhalten. "Auch wenn Alkohol legal ist, ist und bleibt er eine Droge", wird Präsident Jesús Mullor zitiert. Die Pandemie hat die Anzahl der Süchtigen in die Höhe getrieben Auffällig ist die Zunahme der Süchtigen während der Corona-Pandemie. Vor Corona hatte die Initiative um die 90 Abhängigen im Jahr betreut. 2020 stieg die Anzahl auf 161, 2021 gar auf 239 Süchtige. In diesem Jahr sind es bereits 165 Erwachsene. 75 Prozent davon sind Männer. Diese Drogen nehmen die Mallorquiner 27,19 Prozent der Süchtigen konsumieren Kokain, 21,5 Prozent Alkohol und 20,18 Prozent beide Drogen. Vermehrt haben die Süchtigen auch Cannabis (10,53 Prozent), Heroin (9,21 Prozent) und Heroin gemeinsam mit Kokain (7,02 Prozent) als ihre Suchtmittel angegeben. Bei Frauen zeigt die Statistik einen Ausschlag beim Alkohol an, harte Drogen alleine werden weniger konsumiert. Insgesamt hat Projecte Home seit der Gründung 1987 mehr als 30.000 Personen im Umgang mit Drogen beraten. Die Erfolgsquote, die Süchtigen clean zu bekommen, liege bei 75 bis 80 Prozent. Die Initiative bietet dabei eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Menschen, die keinerlei sozialen Halt mehr haben und durch die Sucht ihre Arbeit verloren haben. /rp