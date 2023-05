Nach Ende des Notstandes: Noch liegen 29 Menschen mit Corona im Krankenhaus auf Mallorca

Mehr als drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Krankheit zwar nicht verschwunden - derzeit sind die äußerst ansteckenden Varianten XBB.1.5. und BQ.1 im Umlauf -, aber die Gefahr, die von der Krankheit Covid-19 ausgeht, ist deutlich gesunken.

Nach dem Ende des Gesundheitsnotstandes, das die Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag (5.5.) erklärt hatte, liegen auf Mallorca derzeit noch 29 Personen mit Corona im Krankenhaus. 27 davon liegen auf der normalen Station, zwei befinden sich auf der Intensivstation.

16 Patienten in Son Espases

Nach Krankenhäusern aufgeschlüsselt, lagen 15 Patienten auf den Stationen des Landeskrankenhauses Son Espases und eine Person auf der Intensivstation. In Son Llàtzer gab es je einen Patienten auf Station und Intensivstation. In Inca lagen fünf Corona-Patienten und in Manacor sechs.

Das balearische Gesundheitsministerium gab am Donnerstag (4.5.) die letzte Aktualisierung der Corona-Zahlen heraus. Demnach starben auf den Balearen seit Beginn der Pandemie 1.641 Menschen an oder mit Covid-19. Offiziell wurde der letzte Todesfall am 22. April 2023 registriert. Eine 90-jährige Frau starb auf Mallorca an Corona. Aus Kreisen des Gesundheitspersonals heißt es allerdings, dass am 2. Mai 2023 eine 66-jährige Frau im Krankenhaus Son Espases gestorben sei.

Die offizielle Zahl der Erkrankten dürfte deutlich zu niedrig liegen

Nach den offiziellen Zahlen haben sich auf den Inseln seit Anfang 2020 mehr als 305.100 Menschen mit Covid-19 infiziert, 72.988 davon ohne Symptome. Diese Zahl ist allerdings mit ziemlicher Sicherheit viel zu niedrig, da nach der akuten Phase der Pandemie die positiven Tests nicht mehr offiziell gezählt wurden. Darüber hinaus dürften viele Menschen gar nicht mitbekommen haben, dass sie an Covid-19 erkrankt waren, weil sie symptomfrei waren.

Offiziell haben sich auch 4.039 Angestellte des Gesundheitswesens angesteckt und 3.625 Bewohner von Seniorenresidenzen. 328 von ihnen starben aufgrund der Infektion. /jk