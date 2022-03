Die Apartmentanlage ONES DE CALA RATJADA im gleichnamigen, nordöstlich gelegenen Urlaubsort bietet eine Traumlage: Die unvergleichlich luxuriöse und sehr energieeffizient gebaute Immobilienanlage ist nur wenige Hundert Meter von Meer und Strand entfernt

Lichtdurchflutete Apartments mit viel Sonnenschein

Die ONES DE CALA RATJADA im Inselnordosten von Mallorca sind ein qualitativ hochwertiger Neubaukomplex mit 21 großzügigen Apartments. Die Anlage ist von einer Gartenanlage mit mediterraner Pflanzenpracht und hauseigener Poolanlange umgeben. Die großzügigen Terrassen der lichtdurchfluteten Apartments verfügen alle über eine Südwestausrichtung und verwöhnen ganztags mit Sonnenschein. Zur Auswahl stehen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Doppelschlafzimmern, Bädern en suite sowie Wohn- und Essbereich. Zusätzlich nennt jeder Wohnungsbesitzer einen Garagenplatz und einen geräumigen Abstellplatz sein Eigen.

Schauen Sie sich hier eine Wohnung interaktiv an.

Zukunftsweisendes und umweltfreundliches Wohnen

Die Inneneinrichtung ist sehr elegant, wie die Porzellanfliesenböden mit Steinimitat. Alle Küchengeräte sind auf qualitativ hochwertigem Standard und energiesparend. Die Energieeffizienz ist das besondere Merkmal der gesamten Anlage. Die Bauweise verleiht seinen Besitzern Grund für ein grünes Gewissen – aufgrund einer signifikanten Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Der verringerte Energieverbrauch zum Kühlen und Heizen sorgt dank Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung für eine 70-prozentige Einsparung.

Der Energieverbrauch reduziert sich auf diese Weise auf weniger als 15 kWh / m². Die Wohnungen sind perfekt gedämmt, sodass die zusätzliche Klimaanlage eher selten zum Einsatz kommen wird. Moderne Wärmetauscher sind für eine spürbare Verringerung von Lüftungswärmeverlusten verantwortlich. Hinzu kommen Dreifachverglasung, Solarenergie, Schalldämmung sowie Wasserfilter- und Luftfiltersysteme. Letztere sorgen für gute Luftbedingungen und ein gesundheitsförderndes Leben und Wohnen.

Viele Strände um die Ecke

So sieht zukunftsweisendes Wohnen auch: Die Architektur und Bauweise der Neubauanlage bestechen durch ihren nachhaltigen und umweltfreundlichen und gleichzeitig ästhetischen und modernen Charakter. Das dreistöckige Gebäude mit drei Aufgängen, Aufzügen und zwei Apartments pro Etage befindet sich in einer zentralen, gleichzeitig angenehm ruhigen Wohngegend.

Zu Fuß kann man gleich mehrere Strände und kleine, romantische Buchten erkunden, wie zum Beispiel einen der schönsten und längsten Naturstrände, die herrliche Cala Agulla-Bucht oder die kleine Cala Gat. Manch eine Bucht ist so versteckt und abgeschieden, dass Sie hier selbst im Sommer noch alleine sein können.

Zuhause im charmanten Fischerort

Der Küstenort im Nordosten Mallorcas ist ein sehr gefragter Urlaubsort, der sich immer mehr zum beliebten Wohnort mausert – nicht nur aufgrund der landschaftlichen Schönheit, sondern auch wegen der guten Infrastruktur. Viele Deutsche urlauben und wohnen hier. Im Sommer ist Cala Ratjada sehr lebhaft: ein Ferienparadies mit dem Charme eines Fischerdorfes und seinem hübschen, verträumten Hafen. Im vom Meer umrahmten Cala Ratjada laden gleich zwei Meerespromenaden zum Spazieren und Flanieren ein.

Die ruhigere Promenade führt von der Cala Agulla bis zur Taucherbucht und angesagter Tauchschule, während an der Meerespromenade zwischen Hafen und Son Moll Strand gleich Restaurants und Cafés aneinanderreihen. Doch nicht nur im Sommer, sondern ganzjährig findet sich in Cala Ratjada ein vielfältiges Angebot an Attraktionen und Aktivitäten mit Gastronomie, Sport, Kultur und Shopping. Hier entdecken Sie internationale Küche, Sterneköche wie Andreu Genestra oder Künstler wie den spanischen Maler Gustavo sowie ganzjährige kulturelle Aktivitäten im Kulturzentrum Cap Vermell.

Überraschungen im Hinterland

Zurecht wirbt der Ort mit einem ausgezeichneten Sportangebot, bei dem Wassersport- und Badeangebot in allen seinen Facetten eine besonders große Rolle spielen. Vor allem ist die Gegend ein Eldorado für Wanderfreunde. So ist der Leuchtturm ist einen Spaziergang wert und belohnt für den Aufstieg mit einem Weitblick über das Meer ebenso wie man von der Cala Agulla bis zum Nachbarort Cala Mesquida wandern kann. Für ein ausgezeichnetes Spazier- und Wandervergnügen sorgt die angrenzende, wilde und unberührte Natur der Llevant-Bergkette im nordöstlichen Hinterland Mallorcas. Auch zum Reiten, Rad- oder Mountainbike sind die Konditionen in Cala Ratjada und seinem Umland hervorragend.

Komfort und Luxus kombiniert mit Meer und Natur

Die umliegenden Nachbardörfer sind gleichfalls charmant: Capdepera besitzt die inselweit am besten erhaltende Burg und veranstaltet einen beliebten Mittelaltermarkt, Artá gilt als einer der schönsten Orte Mallorca mit bekanntem Wochen- und Kunstmarkt und Canyamel genießt den Ruf eines immer noch sehr ruhigen Badeortes mit viel Platz am Strand. Wer Ruhe und Natur und gleichzeitig Komfort und Luxus sucht, ist im Nordosten der Insel genau richtig.

Der hochwertige Neubaukomplex ONES DE CALA RATJADA ist eine einzigartige Chance. Der Bauträger URNOVA zählt zu den renommiertesten und solidesten spanischen Immobilienentwickler mit Sitz in Madrid und auf Mallorca sowie internationaler Präsenz und blickt auf 30 Jahre Erfahrung und Erfolg in der Projektentwicklung hochwertiger und innovativer Immobilien zurück.

Hohe Wohnqualität mit Mittelmeer-Feeling

Die ONES DE CALA RATJADA sind konzipiert für Menschen, die sich auch im Alltag Wohnqualität und einen hohen Standard wünschen und Mallorcas Meer und Strand vor der Haustür haben möchten. Die Lage, Bauweise und Ausstattung bieten einen Ort zum Leben und Urlauben, an dem Sie Tag für Tag die Sonnenseite des Lebens und echte mediterrane Lebensart genießen werden. Gönnen Sie sich ein Stück vom Paradies Mallorca – Sie sind es sich wert!