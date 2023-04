Wohnungsgesetz auf Mallorca: Aussicht auf niedrigere Mieten?

Spanien und somit auch Mallorca hat ein neues Wohnungsgesetz. Am Donnerstag (27.4.) hat die spanische Zentralregierung in Madrid das Gesetzeswerk nach drei Jahren intensiver Debatten verabschiedet. Unter anderem können die Balearen nun Regionen mit angespannten Wohnverhältnissen ausweisen, wobei die Balearen-Regierung bereits in Aussicht stellte, alle Inseln als sogenannte zonas tensionadas definieren zu wollen. Darüber hinaus ist ein Mietendeckel nun möglich. Und: Es wird Steuererleichterungen für Eigentümer geben, die sich dazu durchringen, ihre leerstehenden Wohnungen zu vermieten. Das war zuvor nicht bekannt.

Mehr zum Thema Mietpreisbremse auf Mallorca: Worauf man sich in Madrid geeinigt hat