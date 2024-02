Das Wohnungsbauinstitut IBAVI hat am Donnerstag (1.2.) im Amtsblatt BOIB die vorläufige Liste der Personen veröffentlicht, die auf den Balearen im öffentlichen Register der Antragsteller für geförderten Wohnraum eingetragen sind. In dieser Liste sind 1.581 Einwohner der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca eingetragen, die sich auf eine der 99 neuen Sozialwohnungen in Santa Ponça beworben haben.

Mehr zum Thema Calvià finanziert 99 Sozialwohnungen in Santa Ponça