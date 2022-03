Mit seinen Glaserkern und geschwungenen Balustraden ist Can Forteza-Rey gleich neben der Plaça Major in Palma de Mallorca ein echter Blickfang und beliebtes Fotomotiv. Nun hat die Familie, in deren Besitz sich das Haus befindet, entschieden, seine Pforten zu öffnen, um dem Publikum zu vermitteln, welche Spuren der modernismo (der spanische Jugendstil) in der Stadt hinterlassen hat.

Dreizehn Monate lang wurde die Fassade des Gebäudes, das 1990 unter Denkmalschutz gestellt worden war, restauriert. Dabei wurden die Originalfarben der Fensterläden und die Vergoldung des Schmiedeeisens neben vielen anderen Details wiederhergestellt. Das Resultat der Arbeiten soll am 24. März um 20 Uhr mit Live-Musik und einer künstlerischen Lichtinstallation gefeiert werden, die den Menschen der Ukraine gewidmet ist. Restaurierung geht im Inneren weiter José Forteza-Rey, der Eigentümer von Can Rey, seine Tochter, Neus Forteza-Rey Llaneras und der Restaurator Pere Terrasa haben am Donnerstag (17.3.) das Ergebnis der Fassaden-Restaurierung präsentiert. Dabei kündigten sie an, dass das Projekt im Inneren des Baus fortgeführt werden soll, das einst Wohnsitz der Familie war und nun Büros beherbergt. Ein Datum gibt es noch nicht, es soll aber mit dem ersten Stock beginnen, dem laut José Forteza-Rey besterhaltenen Teil in Bezug auf den Jugendstil. Seine Tochter wolle einige Möbel aus dem modernismo in den Räumen platzieren, damit die Wohnung ein authentisches Bild davon vermittelt, wie das Gebäude zur damaligen Zeit aussah. "Die Menschen sollen sich daran erfreuen", sagte Neus Forteza-Rey über das Ziel des Projekts. Der Eigentümer erklärte: "Wir haben im Laufe der Jahre einige Anfragen erhalten, ob wir verkaufen möchten. Aber das wollen wir nicht, weil wir der Meinung sind, dass es unsere Pflicht ist, etwas Wertvolles zu bewahren, das von unseren Vorfahren mühsam geschaffen wurde, und nicht zu spekulieren und damit Geld zu verdienen." Mit Unterstützung seiner Mutter hatte José Forteza-Rey das Gebäude in den 1980er Jahren von seinen Onkeln gekauft, um das Familienerbe zu erhalten. Bezug zu Gaudí nicht unwahrscheinlich Der Bau des als Can Rey bekannten Hauses wurde 1907 begonnen, nachdem Josep Forteza-Rey, Juwelier und Goldschmied der Kathedrale, fünf Grundstücke zwischen dem heutigen Carrer de ses Monges und der Plaça del Marqués del Palmer gekauft hatte. Sein Sohn Lluís Forteza-Rey, der ebenfalls Juwelier war, zeichnet verantwortlich für das architektonische Design. Obwohl der erhaltene Bauplan von Francesc Roca unterzeichnet wurde, ist der Pere Terrasa überzeugt, dass bei dem Projekt bedeutende Architekten mitwirkten, denn zu dieser Zeit arbeitete Gaudí gerade an der Kathedrale. Während seiner eigenen Arbeit auf dem Gerüst kam der Restaurator auf die Idee, dass es Josep Maria Jujol gewesen sein könnte, der am Projekt der Familie Forteza-Rey beteiligt war – ein junger Architekt, der mit Gaudí zusammenarbeitete. /bro