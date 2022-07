Marcelo Víquez und Alba Suau heißen die Gewinner der ersten Ausgabe des neuen Mallorca International Art Award. Der Kunstpreis wurde geschaffen, um Künstler zu fördern, die auf der Insel leben oder eine enge Verbindung zu Mallorca haben.

Hinter der Auszeichnung stehen die deutsche Designagentur Appel Nowitzki aus Frankfurt, die mallorquinische Galeristin und Kulturförderin Mercedes Estarellas (Kaplan Projects) sowie das Sammlerkollektiv Club Art 15 mit dem Frankfurter Kunstsammler Paul Jörg Feldhoff. Die Jury hatte 43 Kunstschaffende in die Auswahl für den Preis genommen.

Mallorca International Art Award ist mit 17.500 Euro dotiert

Dotiert ist die Auszeichnung mit insgesamt 17.500 Euro. Den Preis für die bisherige Karriere in Höhe von 12.500 Euro bekommt der uruguayische Maler, Bildhauer, Fotograf und Musiker Marcelo Víquez. Der 1971 geborene Künstler studierte Kunst in Montevideo und Cuenca, bevor er vor mehr als 20 Jahren nach Mallorca kam, um sich hier niederzulassen.

Die 25-jährige Alba Suau stammt aus Pollença und gewann in der Kategorie der unter 35-jährigen Künstlerinnen und Künstler die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung. Auch sie arbeitet auf zahlreichen Gebieten und belegt derzeit einen Master in Malerei in Brüssel. Neben der monetären Würdigung stellen die beiden Geehrten im Rahmen der Nit de l’Art im Museu de Mallorca aus sowie im Anschluss daran in einer Galerie in Frankfurt.