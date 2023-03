Wo früher in Port d’Andratx die US-Künstlerin Barbara Weil ihr Atelier hatte, betreiben heute ihre Kinder ein von außen und innen sehenswertes Museum und organisieren dort Kulturveranstaltungen. Die Eröffnung des von Star-Architekt Daniel Libeskind entworfenen Studio Weil jährt sich am 6. September zum zwanzigsten Mal.

Zur Feier dieses Anlasses wird die aktuelle Ausstellung „The Art of Libeskind/Weil“ das ganze Jahr zu sehen sein: Kernstück ist ein rund siebenminütiges Video von Barbara Weils Sohn Charles Weinstein. Darin spricht Daniel Libeskind über seinen von Ramon Llull beeinflussten Bau und über bestimmte Werke der Künstlerin, die ihn inspirierten. Diese Arbeiten sind im selben Raum präsentiert, sodass die Besucher einen direkten Bezug herstellen können.

Ausstellung zum Thema Umwelt

Zwar ist das Studio Weil aktuell in den letzten Zügen des Winterschlafs, aber man kann mit Voranmeldung vorbeischauen. Ab Juli wird es erweiterte Öffnungszeiten und neue Ausstellungen geben. Der bereits zweimal vergebene Kunstpreis „Premio Barbara H. Weil“, der an eine Residenz in New York gekoppelt ist, bekommt eine neue Ausrichtung: „Dieses Jahr können sich Frauen und Männer bewerben – gerne auch deutsche Künstler, die auf der Insel leben“, sagt Charles Weinstein. „Dabei soll eine starke Ausstellung zum Thema Umwelt herauskommen. Das Studio Weil will hier ein klares Signal senden.“

Zur Preisverleihung soll auch Libeskind wieder auf die Insel kommen. Neben dieser Kollektivschau sind auch Einzelausstellungen im Obergeschoss geplant. „Mit unserer Preisträgerin Alba Suau bin ich im Gespräch über eine Installation“, sagt Charles Weinstein.

Sein Bruder Jimmy Weinstein ist für den Musik-Part des Programms verantwortlich und veranstaltet erneut die Konzertreihe „Jazz i Mès“: Los geht es am Internationalen Tag des Jazz am 30. April mit einem Gratiskonzert. Dann soll es ab August mittwochs sechs Konzertabende mit teils bekannten, internationalen Jazz-Größen geben. Zudem sind Jamsessions, Vorträge und Masterclasses sowie Stummfilm-Vorführungen mit Livemusik geplant.