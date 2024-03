Die "Flamenco Chill"-Pioniere Chambao sind zurück – und geben ein Konzert auf Mallorca

Die Geschichte von „La Mari“ beginnt in einem kleinen Dorf in Málaga Ende der 90er-Jahre. Vier Freunde treffen sich, um Musik zu machen. Mit der Zeit entsteht daraus die Band, die rund 20 Jahre lang mit ihrer „Flamenco Chill“ genannten Mischung aus der traditionellen Musik Andalusiens und elektronischen Klängen die Bühnen des Landes erobert. Insgesamt 13 Alben veröffentlicht die Gruppe bis 2018, wird sogar zweimal für einen Latin Grammy nominiert. Und Maria del Mar Rodríguez, so der bürgerliche Name von „La Mari“ ist das charismatische Aushängeschild der Band.

Fünf Jahre nach dem letzten Album, einer Live-LP, kam 2023 das aktuelle Album heraus. „En la cresta del ahora“ heißt es. „La Mari“, schon seit vielen Jahren das letzte verbliebene Mitglied der ursprünglichen Besetzung, hat es auf Mallorca aufgenommen.

Konzert auf Mallorca

Am 17. März präsentiert sie es im Trui Teatre in Palma – im Rahmen des III. Festival Paco de Lucía. Für den vor zehn Jahren verstorbenen Gitarristen empfindet sie eine tiefe Bewunderung, da seine Bedeutung weit über die Musikwelt hinausreicht. In einem Interview mit der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ erklärte die 49-Jährige kürzlich: „Paco de Lucía wird über Jahrhunderte studiert werden. Für mich war er nicht nur ein musikalischer Meister, sondern auch jemand, der seine Meinung klar und deutlich ausdrückte.“

Inspiration in Portugal

Die Inspiration für die neuen Songs – das letzte Studioalbum erschien 2016 – kam ihr 2022 bei einem Urlaub in Portugal. „Ich hatte während einer Tournee zehn Tage Pause und verbrachte sie in einer kleinen Hütte von Freunden, mit meinem Hund.“ Bei dem Aufenthalt entstanden die Lieder Te lo dije, Mis flores und Hijos de la música. Die Saat für das neue Album war gestreut. Sie schrieb weitere Lieder, schließlich ging es ins Studio la Luciérnaga des Musikers Juanito Makandé im Tramuntana-Dorf Puigpunyent.

Das Album wird von einem autobiografischen Buch begleitet, das im September erscheinen soll und denselben Titel trägt. „Ich habe festgestellt, dass die Themen in den Liedern viel mit denen im Buch zu tun haben“, erklärt sie. Zu den Aspekten, die sie verarbeitet, gehört unter anderem ihre Brustkrebserkrankung vor fast 20 Jahren. „Ich habe damals auf die harte Tour gelernt, dass Jugend nicht frei von Krankheit ist.“ Sie beanspruche nicht, die Welt neu zu erfinden, erklärt sie. „Aber ich habe etwas zu erzählen.“

Positive Botschaft

Mit dem Album und mit dem Buch versucht die Musikerin, die mittlerweile auch eine Ausbildung als Yoga-Lehrerin absolviert hat, eine positive Botschaft zu senden. „Jeder Song trägt eine Botschaft in sich: ein Blick auf das Hier und Jetzt. Sie formen und gestalten unser Dasein, prägen unseren Alltag, unser Tun und unser Wesen. Sie sind Mutmacher für unser Herz“, so die Sängerin. Die Lieder handeln etwa von Gesprächen mit dem Universum, von der Selbstliebe und der Liebe zu den Mitmenschen.

Bei ihrem Auftritt in Palma wird sie aber nicht nur die neuen Lieder präsentieren. „Es werden auch die Chambao-Klassiker zu hören sein, manche in einem neuen Gewand. Und manchmal frage ich das Publikum, was sie hören wollen und spiele es dann einfach. Die Konzerte machen gerade viel Spaß.“

