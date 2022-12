Sieben Geschenktipps: Kunstwerke von Mallorca unter 100 Euro

Bücher, CDs, DVDs und Konzert-Tickets sind wohl das klassische Geschenk-Quartett für kulturell interessierte Zeitgenossen. Die Krux dabei: Oft greift der Schenkende zum erstbesten Bestseller. Eine originelle und sehr persönliche Option ist hingegen ein Kunstwerk – und das auch für kleinere Geldbeutel.

Bei einem Budget von unter 100 Euro kann man natürlich kein wandfüllendes Triptychon erwarten, aber Zeichnungen, Drucke, kleinformatige Fotografien oder Skulpturen sind durchaus im Rahmen des Möglichen. Wir haben eine Auswahl mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern zusammengestellt, die auf Mallorca arbeiten.

Natur und Vergänglichkeit

Feigenbäume mit ihrem verschlungenen Gewirr aus Ästen und Zweigen, knorriges Holz oder verfaulende Granatäpfel, Feigen und Quitten als Sinnbilder der Vergänglichkeit: Der mallorquinische Künstler Andreu Maimó sieht die spröde Schönheit und Poesie in der Natur, die ihn umgibt. Mit einer Vielfalt von Techniken hält der unermüdliche Autodidakt sie in seinen Arbeiten fest – einen Eindruck seines umfangreichen Schaffens gab zuletzt eine große Ausstellung in der Torre de Canyamel. Immer lohnt sich ein Besuch in Maimós Atelier in Felanitx, wo man etliche preiswerte Werke erstehen kann. Arbeiten auf Papier (siehe Bild) – Lithografien, Kupferstiche und Holzschnitte – gibt es in kleinen Formaten für 60, 80, 90 oder 100 Euro. Exemplare, die mit Pinsel und Acrylfarben handkoloriert sind, schlagen mit 150 Euro zu Buche. Auch bei kleinen Keramikskulpturen und den äußerst ausdrucksstarken „ibizenkischen Hunden“ aus Draht auf Holzsockeln ist man schon mit 100 Euro dabei. Ein wenig teurer (ab 150 Euro), aber ganz besonders schön sind in altes Holz mit Eisenrahmen eingelassene Keramikfliesen mit Baummotiven.

Can Vent, Carrer de Santueri, 59 / Carrer Santanyí, 23, Felanitx, Kontakt: Tel.: +34 971-58 02 65, Infos und mehr Bilder: andreumaimo.com

Poetischer Blick in Schwarz-Weiss

Ein scharfes Auge für die Wunder der Natur auf den Balearen hat auch Miquel Frontera Serra, der das eng mit der Michael Horbach Stiftung verknüpfte Kulturzentrum Espai Passatemps in Santa Maria betreibt. Er ist nicht nur Fotograf, sondern auch Biologe, daher haben seine delikaten Arbeiten neben dem ästhetischen auch einen didaktischen Anspruch und sollen die Betrachter für den Wert der Umwelt und der Ökosysteme sensibilisieren – so wie eine Serie über die Felsinseln vor der Küste von Mallorca, die besonders eindrucksvoll auf handgeschöpftem Papier wirkt (siehe Bild). In kleinen Formaten verkauft Frontera diese und andere Bilder bereits ab 20 Euro. Im Espai Passatemps ist außerdem wieder ein Fotokalender für das neue Jahr erhältlich – diesmal mit Werken junger kubanischer Fotografen (Preis: 35 Euro). Den Besuch kann man gleich nutzen, um sich die aktuelle Ausstellung anzusehen. Der Kulturraum ist keine Galerie, die selbst einen finanziellen Nutzen davonträgt, doch wer sich für Fotografie begeistert, bekommt gern den Kontakt zu anderen Fotografen wie Pep Bonet vermittelt, die hier bereits ausgestellt haben.

Espai Passatemps, C/. Marquès de la Fontsana, 14, Santa Maria del Camí, Di.–Fr. 11–13 Uhr und 18–20 Uhr, Sa.–So. 11–13 Uhr, Tel.: 607-27 95 36

Kleine Wunder aus Glas

Schon richtig in Weihnachtsstimmung ist die kanadische Glaskünstlerin Connie Mildner: Sie suchte nach „einem einfacheren Weg, sich einen Tannenbaum ins Haus zu holen“ und fertigte prompt eine große Auswahl aus ihrem Lieblingsmaterial. Der dreidimensionale Weihnachtsbaum auf dem Bild ist 43 Zentimeter hoch und für 95 Euro zu haben. Die nicht minder entzückenden zweidimensionalen Varianten mit Holzsockel (25–30cm) kann man bereits für 30 Euro erstehen. Zugegeben: Diese neuen Kreationen eignen sich mehr als Adventsmitbringel oder für die festliche Dekoration denn als eigentliches Weihnachtsgeschenk. In der Son Barrina Gallery auf Mildners Finca bei Llubí finden sich aber noch viele andere Werke, die Freude machen: Teller und Schalen aus Glas, zum Beispiel in Form eines Blattes (50 Euro), mit Mandalas (90–100 Euro), in vom Wasser inspirierten Blautönen (70 Euro), mit feinen Streifen in Frühlingsfarben (90 Euro) oder mit floralen Motiven und festlichem Glanz (100 Euro).

Son Barrina Gallery, Ctr. Inca–Llubí, km 6, Mi. und Sa. 10–18 Uhr, Di. und Do. 16–18 Uhr und nach Absprache: Tel.: 602-21 40 38, Infos unter: facebook.com/sonbarrinagallery

Potpourri grafischer Werke

Das Künstler-Quartier Espai Sant Marc in Sineu ist ebenfalls eine Fundgrube für erschwingliche Werke. Aktuell bietet dort etwa die französische Künstlerin Barbara Viel neben größeren und teureren Arbeiten eine dreiteilige Serie von Kaltnadelradierungen für 55 Euro pro Werk feil (siehe Bild): „Pac-mans Piranhas“ erzählt von den Freiheiten, die wir aufgrund der Corona-Pandemie verloren haben. Marcos Vidal, der Gründer des Ateliers, das auch für Künstlerresidenzen zur Verfügung steht, hat beispielsweise kleinformatige Holzschnitte für je 60 Euro im Angebot.

Espai Sant Marc, Plaça es Mercadal, 3, Sineu, Mi. 9–14 Uhr oder mit Termin unter Tel. 675-73 64 43, Infos: santmarc.tumblr.com, barbaraviel.com

Analoge Meisterwerke

Ob kraftvolle dokumentarische Aufnahmen, zutiefst menschliche Porträts oder Bilder von der Insel-Landschaft: Der mallorquinische Fotograf Miquel Julià beherrscht alle Register. Mit einer Weihnachtsaktion möchte Julià dazu ermuntern, analoge Fotografien zu verschenken. Die Preise für signierte und nummerierte Abzüge variieren je nach Format und beginnen schon bei 37 Euro. Besonders eindrucksvolle Motive sind etwa ein hundertjähriger Feigenbaum in Es Raiguer oder zwei Männer in Gummistiefeln, die nach dem schweren Unwetter 2018 in Sant Llorenç des Cardassar in einem völlig verschlammten Wohnzimmer eine Essenspause einlegen. Ein Foto, das Julià besonders am Herzen liegt, zeigt seinen Sohn Pau im Alter von eineinhalb Jahren, bevor bei ihm starke Kurzsichtigkeit diagnostiziert wurde: Er vergügte sich damit, Steine zu betrachten und kleine Dinge aufzusammeln (siehe Bild). Zugleich ist das Bild eine Hommage an das Gedicht „Como tú“ von León Felipe, das von der Bescheidenheit und Poesie der Steine erzählt.

Infos und Kontakt: miqueljulia.tumblr.com, Tel.: 633-65 87 87, mjuliafont@gmail.com

Gehaltvolle Zeichnungen

Der spanische, inzwischen auf Mallorca lebende Künstler Manuel Santiago Ruiz hatte jüngst eine Solo-Ausstellung in der Galerie MA Arte Contemporáneo und ist dort noch mit dem Projekt „TransFormArte“ vertreten. Santiago, der auch als Kunsttherapeut aktiv ist, nutzt selbst verschiedene Techniken von Performances bis zur filigranen Bleistiftzeichnung, und jede seiner Arbeiten ist von Tiefgang und Sinnsuche geprägt. Einen guten Eindruck seines Schaffens vermittelt sein Instagram-Profil. Aktuell verkauft Santiago etwa Aquarelle und Zeichnungen auf altem Papier, die Teil der Gruppen-Installation „Abscence room“ in Can Monroig von 2017 waren. Der Ausgangssatz dabei lautete: „Das Kind ist in den Brunnen gefallen.“ Einzelne Werke gibt es für 80 Euro zu erwerben, beim Kauf mehrere Stücke gewährt der Künstler unter Umständen Rabatt.

Information und Kontakt: msant75@yahoo.es und instagram.com/manuel_santiago_ruiz

Grüße von Mallorcas Stränden

Die deutsche Illustratorin Joanna Hegemann ist eine treibende Kraft der Künstlerszene in Felanitx. Zu ihren Klassikern, die sich bestens als Geschenke für Mallorca-Liebhaber in Deutschland mit Sehnsucht nach dem Insel-Sommer eignen, gehören die Strandbilder: humor- und liebevolle Beobachtungsstudien der urlaubenden Mitmenschen, die „ihre ganze unverhüllte Menschlichkeit offenbaren“, wie Hegemann selbst schreibt. Festgehalten sind die Szenen in Kohle und Pastell auf Pappkarton, ergänzt mit weißem Acryl. Exemplare in kleinen Formaten gibt es für 50 Euro im Laden „Locale“. Große Strandbilder ab 250 Euro sowie charakterstarke Keramik-Tierchen von der Künstlerin kann man bei „MArt8“ für 25–30 Euro erstehen.

Locale, Carrer Major, 18, Felanitx, Di.–Sa. 10–13 und 17–20 Uhr, MArt8, Plaça Pax, 2, Felanitx, Di.–Fr. 17–20 Uhr, So. 10–13 Uhr, Informationen unter: jollustration.myportfolio.com