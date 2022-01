Dass auf Mallorca Mangel an bezahlbarem Wohnraum herrscht, ist keine Neuigkeit. Und auch nicht, dass die Mieten für Alleinerziehende, Familien oder Geringverdiener kaum noch zu stemmen sind. Eigentlich liegt auf der Hand, dass davon auch deutsche Residenten betroffen sind – und in Zukunft auch immer mehr betroffen sein werden, wie der Fall eines Rentners in Cala Ratjada zeigt. Schließlich sind wir Deutschen auf Mallorca eben nicht alle Zugehörige der oberen Zehntausend, sondern in vielen Fällen Teil der einfachen arbeitenden oder verrenteten Bevölkerung, denen bei der Aufwärtsspirale der Mietpreise früher oder später genauso die Luft – oder besser: das Geld – wegbleibt wie Angehörigen aller anderen Nationalitäten.

