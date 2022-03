Die Mietwagen auf Mallorca sind noch teurer als im Vorjahr, die Benzinpreise auch - und ob man mit dem Taxi zum Hotel fahren möchte, hängt von der Entfernung ab. Wer vom Flughafen wegkommen möchte, braucht deshalb Alternativen. Mit dem Bus kommt man nicht immer schnell, aber doch zuverlässig über die Insel. Zu Ostern ist das Angebot noch nicht ganz so groß wie im Sommer. Eine Übersicht:

Wo ist die Haltestelle der Busse am Flughafen Mallorca

Die Bushaltestelle ist leicht zu finden: Im Ankunftsbereich weisen Sie Schilder an der Decke und an den Türen in die richtige Richtung. Wenn Sie rauskommen, müssen Sie einfach zu Fuß oder über die elektrischen Bänder geradeaus raus in Richtung Parkhaus. Rechts sehen Sie die Taxistände. Bevor Sie zum Parkhaus kommen, befindet sich die Bushaltestelle auf der rechten Seite. Die öffentlichen Busse sind blau-grün-weiß.

Mit dem Bus nach Palma de Mallorca und über die Insel

Es gibt ganzjährig zwei öffentliche Buslinien vom Flughafen: Der Bus A1 fährt täglich zwischen dem Flughafen und der Innenstadt von Palma. Endhaltestelle ist die Bushaltestelle an der Ecke Paseo Mallorca und der Einkaufsstraße Jaume III. Der erste Bus vom Flughafen in Richtung Zentrum fährt um 6.15 Uhr. Am Morgen und am Abend fahren die Busse alle halbe Stunde, tagsüber fahren sie durchschnittlich alle 16 Minuten. Der letzte Bus fährt um 1.15 Uhr vom Airport ab.

In die Gegenrichtung geht es bereits früher los. Der erste Bus vom Stadtzentrum fährt um 4.45 Uhr ab. Danach gibt es durchgehend bis 0.07 Uhr Verbindungen.

Der Preis für eine Fahrt vom Flughafen nach Palma oder andersrum beträgt fünf Euro. Die Fahrtzeit beträgt vom vom Flughafen bis zum Stadtzentrum je nach Tageszweit zwischen 20 und 30 Minuten.

Wer von Palma aus in einen anderen Ort möchte, muss auf der Linie A1 an der Plaça d'Espanya aussteigen. Dort befindet sich der zentrale Bus- und Bahnhof Estació Intermodal. Von hier kann man die Züge in Richtung Santa Maria - Binissalem - Inca - Sineu - Petra - Manacor oder Santa Maria - Binissalem - Inca - Muro - Sa Pobla nehmen. Vom unterirdischen Busbahnhof aus kann man in alle Gemeinden der Insel kommen. Alle Informationen zu den Verbindungen und Fahrpreisen finden Sie in deutscher Sprache hier: https://www.tib.org/de/web/ctm/inici

Auch wer vom Flughafen direkt mit dem Sóller-Zug "Roter Blitz" nach Bunyola, ins Orangental oder von da mit der Straßenbahn weiter nach Port de Sóller fahren möchte, muss an der Plaça d'Espanya aussteigen. Der Bahnhof des historischen Zugs befindet sich direkt neben der Estació Intermodal. Der Zug ist seit 1. März wieder im Einsatz. Der Zug fährt derzeit von Palma aus täglich um 10.30 Uhr. (Stand 17.3.)

Mit dem Bus vom Flughafen an die Playa de Palma

Vom Flughafen Sont Sant Joan gibt es auch einen öffentlichen Direktbus an die Playa de Palma. Die Linie A2 fährt vom Airport über Can Pastilla die ganze Playa de Palma entlang. Die Endhaltestelle ist in Arenal, hinter der Gemeindegrenze zu Llucmajor. Der Bus fährt morgens erstmals um 6.35 Uhr vom Flughafen ab. Am Anfang fahren die Busse jede Stunde, später wird die Frequenz auf alle 45 MInuten erhöht. Der letzte Bus schließt die Türen um 22:15 Uhr. Wer nach dieser Uhrzeit direkt zum Ballermann möchte, muss erst mit dem A1-Bus ins Zentrum fahren und da einen Bus der Linien 23, 25 und 35 nehmen.

Von Arenal aus fährt der erste Bus in Richtung Flughafen um 6.15 Uhr los, die letzte Verbindung ist um 21.35 Uhr. Wer den letzten Bus verpasst, muss wiederum den Umweg über das Zentrum von Palma an der Plaça d'Espanya machen. Auch bei der Linie A2 kostet das Ticket für Urlauber fünf Euro.

Direktverbindungen vom Airport in die Urlaubsorte

Seit 2017 gibt es im Sommer Direktverbindungen vom Flughafen in bei Urlaubern beliebte Küstenorten an der Ostküste sowie nach Camp de Mar, Magaluf und Can Picafort.

In diesem Jahr geht es zumindest in Richtung Ostküste früher los. Ab 8. April wird die Buslinie A42 zwischen dem Flughafen und Cala Bona reaktiviert. Der "Aerotib" hält auf der Strecke unter anderem in den Küstenorten Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma und Cala Millor.

Je nach Uhrzeit dauert die Verbindung rund anderthalb bis eindreiviertel Stunden. Die erste Verbindung ab Cala Bona geht um 4.30 Uhr und kommt um 6.15 Uhr am Airport an. Der letzte Bus fährt um 19.10 Uhr los (19.15 Uhr in Cala Millor, 19.30 Uhr in Sa Coma) und kommt um 22.55 am Airport Son Sant Joan an. In die Gegenrichtung fährt der erste Bus um 8.20 Uhr los und kommt um 9.55 Uhr in Cala Bona an. Der letzte Bus vom Flughafen geht um 23.45 Uhr und kommt um 1.20 Uhr in Cala Millor an. Die Busse fahren in beide Richtungen etwa im Stundentakt. Alle Informationen zu den Verbindungen finden Sie HIER. /pss