Mögliche Lösung für die Parkplatzprobleme in Sóller auf Mallorca: Das Rathaus des beliebten Tramuntana-Städtchens hat jetzt eine Einigung mit einem privaten Grundstückbesitzer getroffen. Demzufolge könnte in Zukunft ein Parkplatz mit rund 100 Stellplätzen am Ortseingang auf dem Gelände Can Cera entstehen.

Dadurch erhoffen sich die Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung vor allem im Sommer eine Entzerrung des Verkehrsaufkommens in der Stadt. Im vergangenen August hatte das Rathaus die Zufahrt für alle Auswärtigen vorübergehend gesperrt, nachdem der große Andrang zu einem Verkehrschaos geführt hatte. Angedacht ist, die neue Stellfläche schon zu Beginn der kommenden Urlaubersaison zu eröffnen.

Kostenlose Nutzung

Auch solle die Nutzung zunächst kostenlos sein, so der zuständige Stadtrat Jaume Bestard. Für das Grundstück von Can Cera wird das Rathaus im Winter monatlich 1.400 Euro Miete an die Besitzer zahlen, in den Sommermonaten dann 2.000 Euro. Die Kosten, um das Gelände zum Parkplatz herzurichten, werden sich Stadtverwaltung und Eigentümer teilen.

Des Weiteren will sich das Rathaus eigenen Angaben zufolge nun darum bemühen, ein weiteres Grundstück in der Gegend um Biniaraix zu finden. Auch dort mangele es an Besucherparkplätzen. Auch arbeite man weiter an dem großen Vorhaben, ein unterirdisches Parkhaus unter den Sportstätten in Port de Sóller zu errichten. Dort könnten dann 200 Fahrzeuge Platz finden. Ein konkreter Projektentwurf soll in den kommenden Tagen im Stadtrat vorgestellt werden. Möglicherweise könnten die Arbeiten dann im Jahr 2023 zur öffentlichen Ausschreibung ausgerufen werden. /somo