Der Flughafen Mallorca schließt ab Mittwoch (2.11.) zwei der vier Terminals. Wie die Betreiberfirma Aena mitteilte, sollen die Module A und B umgebaut werden. Die Flüge von und nach Deutschland dürften davon nicht betroffen sein.

Im Modul A starten und landen in der Regel die Flüge aus dem Nicht-Schengen-Raum. Das Terminal ist für Passkontrollen vorgesehen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Modul im Winter stets lahmgelegt, um Energie zu sparen. Diesmal soll es zur größten Renovierung seit der Einrichtung des Terminals vor 25 Jahren kommen. Eben jener Bereich zur Passkontrolle soll umgestaltet werden. Wie lange die Arbeiten dauern sollen, steht in diesem Fall noch nicht fest. Die Pässe der Passagiere werden solange im Modul C kontrolliert.

Neue Klimaanlage im Terminal für Flüge auf die Nachbarinseln

Das Modul B soll bis zum 15. Dezember geschlossen werden. Dieses ist hauptsächlich für die Kurzstreckenflüge auf Mallorcas Nachbarinseln Menorca und Ibiza vorgesehen. Die Passagiere werden in dem Zeitraum im Terminal D abgefertigt, die Kontrolle der Residentennachweise - insofern der Computer es nicht schon absegnet - soll beibehalten werden. Im Modul B soll eine neue Klimaanlage eingebaut werden.

Für die Arbeiten hat Aena ein Budget in Höhe von 8,2 Millionen Euro geplant. Da die internationalen Flüge im Schengen-Raum sowieso von den größten Terminals C und D starten beziehungsweise landen, müssen sich deutsche Urlauber auf keine Änderungen einstellen. Der lange Marsch von der Eingangshalle bis zum Gate bleibt ebenfalls erhalten.

Von einem Winterschlaf ist derzeit auf dem Flughafen Mallorca noch nichts zu spüren. Allein für das verlängerte Wochenende zu Allerheiligen sind 3.500 Flugverbindungen eingeplant. Das sind rund 1.000 Flüge mehr als im gleichen Zeitraum 2019. /rp