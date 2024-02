Beamte der Ortspolizei von Palma haben zusammen mit Einsatzkräften der spanischen Zollbehörde AEAT die Fahrzeugpapiere der Halter von Pkw mit ausländischen Kennzeichen kontrolliert. Die Inspektion fand bereits am vergangenen Mittwoch (21.2.) im Stadtteil Son Rapinya statt, wie es in einer Pressemitteilung der Ortspolizei vom Freitag (23.2.) heißt.

Es habe sich dabei um eine Routinekontrolle gehandelt, die im Rahmen der Kooperation beider Behörden üblich sei.

Mehrere Verfahren eröffnet

Bei der Aktion, an der eine motorisierte Einheit der Ortspolizei und Beamte der Zollbehörde beteiligt waren, wurden insgesamt 15 Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen inspiziert. Verfahren wurden dabei im Fall von drei Fahrzeughaltern eingeleitet. Als Grund werden in der Pressemitteilung Versäumnisse bei fiskalischen Verpflichtungen angegeben - gemeint ist offenbar die Zahlung der Zulassungssteuer. Darüber hinaus leitete die Polizei Verfahren in zwei Fällen wegen Unregelmäßigkeiten beim Führerschein ein sowie in einem weiteren Fall, weil ein Kind auf dem Vordersitz Platz genommen hatte.

Ärger mit Kennzeichen D

Kontrollen ausländischer Kennzeichen hatten vor mehr als 15 Jahren für Aufregung auf Mallorca gesorgt: Es gab spezielle Kampagnen gerade auch vor internationalen Schulen, wo besonders viele auf der Insel wohnende Halter von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen vermutet werden. Danach war es ruhig um das Thema geworden: Fahrer von Autos mit ausländischen Nummernschildern wurden offenbar mehr oder weniger in Ruhe gelassen, auch wenn sie seit Jahren als Residenten fest auf der Insel lebten. Der MZ wurden zuletzt im vergangenen Jahr wieder Fälle von Verfahren bekannt. Bei den Behörden hieß es allerdings, dass man die Vorschriften hinsichtlich von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen bei Routinekontrollen statt bei speziellen Kampagnen überwache.

Lieber ummelden

Zwar ist laut aktuellem Gesetzestext eine Ummeldung nicht mehr vorgeschrieben, sehr wohl aber die Begleichung der Zulassungssteuer. Neben der Gefahr, dass man bei einer Kontrolle erwischt wird, ist eine Ummeldung eines deutschen Autos auf der Insel aber auch praktischer. Denn beispielsweise kann mit deutschem Nummernschild die Hauptuntersuchung ITV auf der Insel nicht durchgeführt werden. Wer sein Auto also checken lassen will, muss dafür extra nach Deutschland fahren und dort beim TÜV vorstellig werden.