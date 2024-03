Urlaub auf Mallorca: Die Busverbindungen in zahlreichen Urlaubsorten werden ausgebaut

Ab Freitag (22.3.) wird es eine Ausweitung des Busangebots auf Mallorca geben. Durch die Änderungen entsteht auch eine neue Verbindung zwischen Santa Ponça und Banyalbufar, die über Peguera, Camp de Mar, Andratx und Estellences führen soll.

Erweiterung des Busangebots für die neue Saison

Die neuen Busfrequenzen, die extra für die kommende Saison geplant sind, starten in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren früher. So soll "dem Vorstoß der Regierung zur Belebung der Nebensaison" gefolgt werden, erklärte Verkehrsministerin Marta Vidal bei einer Pressekonferenz am Montag (18.3.), bei der die Sommerfahrpläne des regionalen Nahverkehrs TIB vorgestellt wurden.

Die Ausweitung des Busangebots wird laut Del Valle bis zum Oktober in Kraft sein. Die Änderungen werden auch dazu führen, dass die Serra de Tramuntana vollständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereist werden kann. Die neue Linie L131 zwischen Santa Ponça und Banyalbufar ergänzt somit die Linien 231 (Port de Pollença-Sóller), 203 (Sóller-s'Esgleieta), 202 (s'Esgleieta-Canet und Estellencs) sowie die Linie 131 zwischen Estellencs und Andratx. Am 22. März wird auch die TIB-Linie 231 zwischen Alcúdia und Port de Sóller ihren Betrieb aufnehmen.

Busfrequenzen an der Costa de la Calma werden fast verdoppelt

Besonders spürbar wird der Streckenausbau auch im stark vom Tourismus geprägten Südwesten der Insel sein. In Palmanova und Magaluf (L104) werden Busse dann im Durchschnitt alle 12-15 Minuten in jede Richtung verkehren. Außerdem wird es in diesen Gebieten frühmorgens Abfahrten geben, um die Anbindungen der Arbeitnehmer zu verbessern. Ein weiterer Gemeindeteil von Calvià, der von den Änderungen profitieren wird, ist die Costa de la Calma. Die Anbindungen an Palma und Santa Ponça werden dort mit einer Busfrequenz von 25 Minuten fast verdoppelt.

Anstieg der Verbindungen zwischen dem Norden der Insel und dem Flughafen

Auch die Linie 324 zwischen Alcúdia und Can Picafort soll besonders am Abend verstärkt werden und bis nach Mitternacht in Kraft sein. So wird auch der Norden der Insel mit seinen zahlreichen Touristenzielen besser angebunden. Derweil wird die erste Abfahrt der Buslinie 321, die von Port de Pollença nach Cala Sant Vicenç fährt, auf 7:10 Uhr vorverlegt. Auch hier soll sich so an die Mobilität der Arbeitnehmer angepasst werden.Die Verbindung zwischen dem Norden Mallorcas und dem Flughafen in Palma wird im Vergleich zu 2003 um 10 Prozent steigen. Der Anstieg des Busangebots konzentriert sich dabei vor allem auf den Zeitraum von vier Uhr morgens bis 7.30 Uhr.

Mehr Busse im Inselosten

Im Inselosten werden unterdessen die Linien in Betrieb genommen, die Cala Ratjada mit Cala Mesquida (L422), Font de sa Cala (L423), Cala Mendia (L427) und Porto Cristo (L424) verbinden.Die L325 verkehrt alle 45 Minuten zwischen Cala Rajada und Alcúdia. Ebenso wird die Flughafenlinie A42, die das Gebiet zwischen Cala Bona und Porto Cristo abdeckt, ihre Frequenzen um 10 Prozent erhöhen. /jm