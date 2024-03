Palma bekommt mehr Taxis im Sommer: Den Mallorca-Urlaubern bringt das aber wohl wenig

Das Rathaus Palma wird im Sommer 200 temporäre Taxi-Lizenzen vergeben, um die langen Warteschlangen an den Haltestellen zu verhindern. Das gab der zuständige Abgeordnete Toni Deudero bei einer Pressekonferenz am Montag (25.3.) bekannt. Die nur wenige Monate gültige Lizenz beinhaltete aber eine ganze Reihe an Einschränkungen. Mallorca-Urlauber dürften eher selten in einem dieser Autos sitzen.

Bereits im vergangenen Jahr verteilte das Rathaus 51 temporäre Lizenzen. Der Taxi-Mangel war dennoch allgegenwärtig. Besonders zu Stoßzeiten am Flughafen sowie fast rund um die Uhr an beliebten Haltestellen wie der Plaça de Espanya fehlte es an Taxis, und die Menschen standen sich die Beine in den Bauch.

Die 200 Saisonlizenzen sollen nun die Lösung sein. 190 davon sind "normale" Taxis, zehn für Rollstuhlfahrer adaptiert. Im Gegensatz zu den ganzjährigen Lizenzen sind die Saisonlizenzen namensgebunden und nicht übertragbar. Die Saisonfahrer dürfen nur in Palma und Marratxì unterwegs sein.

Flughafen und Playa de Palma sind tabu

Vermeintlich lukrative Orte sind tabu, um den ganzjährigen Taxifahrern nicht die Fahrgäste wegzunehmen. Dazu gehören die gewöhnlichen Aufenthaltspunkte der deutschen Mallorca-Urlauber: der Flughafen, der Hafen, die Playa de Palma und Can Pastilla. Derzeit sind 1.246 Taxis in Palma unterwegs. Es bleibt abzuwarten, ob mit den 200 Saisonlizenzen dieses Jahr ein Taximangel verhindert werden kann.

Konkurrenz mit Uber

Wer kein Taxi auf Mallorca findet, kann auch einen Uber rufen. Der US-Fahrdienstanbieter ist seit vergangenem Sommer auf der Insel unterwegs. Weil die Taxi-Lobby Einnahme-Ausfälle befürchtete, kam es immer wieder zum Streit zwischen den beiden Parteien. Während die Taxipreise festgeschrieben sind, schwanken die Uber-Tarife je nach Nachfrage und Fahrzeugtyp.