Bald werden wir die Kathedrale von Palma de Mallorca in einem anderen Licht sehen: Sie soll nun ihre lang diskutierte neue Fassadenbeleuchtung bekommen. Dafür kommt eine LED-Technik zum Einsatz, die eine Energieersparnis von bis zu 80 Prozent ermöglicht und bereits bei zahlreichen nationalen und internationalen Monumenten Anwendung findet.

Mehr zum Thema Es werde Licht! Neue Beleuchtung der Kathedrale genehmigt

Beispiele in Spanien sind etwa der Palacio de Cibeles, die Casa Real de Correos oder die Außenwände des Fußballstadions Wanda Metropolitano in Madrid. Zu den bekanntesten internationalen Wahrzeichen, die sich derselben Technologie bedienen, zählen der Tower of London, das Kolosseum in Rom, das Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe in Zamora (Mexiko) oder Notre Dame in Paris. Auch in Palma de Mallorca hat das beauftragte Unternehmen Palmallum bereits ein Projekt dieser Art umgesetzt: die Beleuchtung des Castell de Bellver.

Das aktuelle System ist überholt

Das neue Beleuchtungskonzept für die Außenwände der Kathedrale wird als notwendig erachtet, da das aktuelle System überholt sei - sowohl in technischer als auch in gestalterischer Hinsicht. Bemängelt wird die schwache Leistung der bisherigen Lichtquellen und die Tatsache, dass die angestrahlten Oberflächen einen Gelb- oder Grünstich haben. Im Übrigen sind die Scheinwerfer aktuell an Gebäuden installiert, die nicht zum Eigentum der Kathedrale oder zu öffentlichen Gebäude der Stadt gehören, und die Kabel sind teils deutlich sichtbar verlegt.

Nachdem ursprüngliche Vorschläge im Dezember 2019 wegen Bedenken von Denkmalschützern abgelehnt worden waren, hatte der Altstadt-Ausschuss von Palmas Rathaus die abgespeckte Version der Pläne im April 2021 beschlossen. Ein von dem Architekten Ignacio Salas koordiniertes, interdisziplinäres Team entwickelte das neue Projekt. Beteiligt waren dabei Mitarbeiter aus dem Rathaus und von Palmallum, Vertreter des Unternehmens Philips, von NB Arquitectes sowie ein Team von Archäologen. Die Kosten belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro, von denen das Beleuchtungsunternehmen 900.000 Euro übernimmt. /bro