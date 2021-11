Eine von Palma de Mallorca aus durchgeführte Untersuchung hat dazu geführt, dass die Steuerbehörde und die spanischen Nationalpolizei in einer gemeinsamen Operation 4.760 Kilo Haschisch beschlagnahmen konnten. Die Drogen waren auf dem Segelboot "Floriana" transportiert wurden, das zu diesem Zeitpunkt 67 Meilen von Cartagena (Murcia) entfernt war.

Die Aktion führte zur Verhaftung zweier Mitglieder einer kriminellen Organisation, die auf dem Seeweg Rauschgift nach Europa transportiert. Sie steht im Zusammenhang mit einem anderen Segelschiff, der "Phase One", auf dem im vergangenen Jahr vier Tonnen Drogen sichergestellt wurden.

Die Ermittlungen der Zollfahndung der Steuerbehörde auf den Balearen und der Drogenfahndungsgruppen I und II der spanischen Nationalpolizei deckten nun auf, dass die Bande beabsichtigte, eine große Menge Drogen auf dem Seeweg mit der Segelyacht namens "Floriana" unter polnischer Flagge transportieren würde.

Die Floriana änderte Namen und Flagge

Das Schiff "Floriana" trug demnach im Jahr 2020 den Namen "Salacia", fuhr unter niederländischer Flagge und operierte gemeinsam mit der "Phase One". Später änderte es seinen Namen und seine Flagge und ließ sich in Polen registrieren - eine gängige Praxis krimineller Organisationen, die darauf abzielt, dass die Ermittler das Schiff aus den Augen verlieren.

Nichtsdestotrotz wurde das Boot bei seiner Einfahrt in die balearischen Gewässer von Zollbeamten in Palma de Mallorca und der spanischen Nationalpolizei erneut kontrolliert und von diesem Moment an kontinuierlich mit See- und Luftfahrzeugen überwacht.

Am späten Abend des 20. November bestätigten die Luftaufnahmen, dass sich zwei Schiffe dem Segelboot "Floriana" näherten, um es mit der Drogenladung zu versorgen, die anschließend beschlagnahmt werden sollte.

Am 21. November um 2.15 Uhr ging die Besatzung des Zollüberwachungsbootes "Abanto" etwa 70 Seemeilen südöstlich von Cartagena an Bord des Segelboots "Floriana", stellte die insgesamt 139 Ballen mit 4.760 Kilo Haschisch sicher und nahm die beiden Besatzungsmitglieder fest. /bro