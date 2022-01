Kein Neubauviertel ohne Supermarkt: Die deutsche Discounter-Kette Lidl steht kurz vor der Eröffnung einer weiteren Filiale in Palma de Mallorca. Sie entsteht im Erdgeschoss einer Wohnanlage im Stadtentwicklungsgebiet Nou Llevant, an der Ecke der Avinguda Mèxic und dem Carrer Puerto Rico.

Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Lange dauern dürfte es aber nicht mehr: Teile der Inneneinrichtung sind bereits installiert. Etliche luxuriösen Wohnanlagen in dem ehemaligen Gewerbegebiet werden derzeit fertiggestellt.

Insgesamt betreibt die Kette dann 23 Märkte auf der Insel. Bei Mitbewerber Aldi sind es 10. Lidl hat für Anfang des Jahres noch eine weitere Filialeröffnung angekündigt. 2021 hatte die Kette zwei Märkte in Peguera und Can Picafort in Betrieb genommen. Der Discounter hat auf den Balearen über 1.100 Mitarbeiter. /ck