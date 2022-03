Die Balearen-Regierung hatte sich schnell bereit erklärt zu helfen, und nun sind bereits die ersten ukrainischen Geflüchteten auf Mallorca angekommen. Nach Angaben mehrerer Inselmedien waren bereits bis Freitag (4.3.) etwa 40 Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Insel gelandet. Diese Menschen haben entweder Familie oder nahestehende Freunde auf Mallorca und sind nach Angaben der balearischen Sozialministerin Fina Santiago zunächst in deren Privatwohnungen untergekommen.

In den kommenden Tagen werden auf Mallorca weitere Geflüchtete erwartet, die im Rahmen einer europäischen Vereinbarung auf die Länder und Regionen aufgeteilt werden. Derzeit, so Santiago, werde nach weiteren Unterkunftsmöglichkeiten für die Menschen aus dem Krisengebiet gesucht. Laut einem Sprecher der Balearen-Regierung verfügt die Insel über rund 200 Plätze für Geflüchtete, 73 davon in den zwei Herbergen in Son Rapinya und an der Playa de Palma. Dort sind allerdings die meisten Zimmer derzeit belegt.

Die Balearen-Regierung hatte bereits zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine das sogenannte Covid-Hotel in Palma de Mallorca als Unterkunft für Geflüchtete angeboten. Das Hotel ist derzeit noch von der balearischen Regierung angemietet, um dort Corona-Kranke ohne Wohnsitz auf den Balearen zu isolieren. Aufgrund der aktuell günstigen pandemischen Lage ist das Haus allerdings weitgehend leer. Bereits am Wochenende sollten die ersten Familien dort ihre zwischenzeitliche Bleibe beziehen. Der Sprecher der Balearen-Regierung erklärte der MZ allerdings am Sonntag (6.3.), dass bisher noch keine Geflüchteten im Hotel untergekommen sind.

Auch ukrainische Leihmütter mit Kindern werden auf Mallorca aufgenommen

Auch über verschiedene andere Organisationen, wie etwa "Per Ells" oder "Un somriure per Txernòbil" kommen inzwischen Menschen aus der Ukraine auf Mallorca an. So trafen am Samstag (5.3.) mehrere Frauen und Kinder am Flughafen Son Sant Joan über die Initiative Per Ells ein, die ukrainische Leihmütter für Paare von der Insel vermittelt, die keine Kinder bekommen können. Wie die Zeitung "Última hora" berichtet, kamen zwei Schwestern mit ihren drei Kindern in Palma an, die nun im Haus einer mallorquinischen Familie unterkommen. Eine der Schwestern gebar die Zwillinge der Familie von der Insel.

Die Verantwortliche von Per Ells, Esperança Seguí erklärte, dass in den kommenden Wochen 126 Menschen aus der Ukraine über ihre Organisation auf die Insel kommen und in den Häusern und Wohnungen derjenigen Familien unterkommen, für die sie Kinder auf die Welt brachten.