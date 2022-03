"Gemeinsam sind wir und werden wir unaufhaltsam sein" – unter diesem Motto ruft die Bewegung "Moviment Feminista de Mallorca" (feministische Bewegung von Mallorca) anlässlich des internationalen Weltfrauentags am Dienstag (8.3.) um 19 Uhr zur Demonstration in Palma de Mallorca auf. Von der Plaça d'Espanya geht es durch das Stadtzentrum bis zum Paseo del Borne, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet.

"Mit dem gewählten Slogan wollen wir die Solidarität, die Notwendigkeit und die Erfolge des feministischen Kampfes unterstreichen, den wir unermüdlich und unaufhaltsam weiterführen werden", so Cécile Parra, eine der Veranstalterinnen der Demo.

Noch viele Ziele zu erreichen

Im vergangenen Jahr konnte die Kundgebung aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden. Stattdessen gab es eine symbolische Protestaktion. Nun soll aber wieder wie vor der Pandemie auf die Ungleichheit zwischen Mann und Frau aufmerksam gemacht werden.

"Es gibt noch viele Ziele zu erreichen", sagt María José Busquets, die ebenfalls mit an der Kundgebung beteiligt ist. Das Lohngefälle zwischen Mann und Frau, die fehlende Mitverantwortung von Männern bei der Betreuung der Familie, Unterrepräsentation von Frauen in Macht- und Führungspositionen, und geschlechterspezifische Gewalt – nur einige der Probleme, auf die am Dienstag der Fokus der Öffentlichkeit gerichtet werden soll. /ht