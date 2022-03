Wir haben mal wieder die Zeit im Frühjahr erreicht, in der das Wetter in Deutschland besser als auf Mallorca ist. In Berlin strahlt die Sonne bei frühlingshaften Temperaturen, die Insel steckt derweil noch im Winter fest. Es ist seit Tagen grau und regnerisch. Daran ändert sich in dieser Woche wohl auch nichts mehr.

Am Dienstagmorgen lugten zumindest ein paar wenige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke hindurch. Das war's dann aber auch schon. Im Tagesverlauf regnete es immer wieder seicht. Die Tropfen sind mit Saharastaub versetzt, der die Terrassen und Autos schmutzig macht. Die Temperaturen sanken im Vergleich zu den vergangenen Tagen leicht. Die Höchstwerte lagen bei 16 Grad in Pollença, 15 Grad in Sóller, Andratx und Palma de Mallorca und 14 Grad in Cala Ratjada.

Bis Mittwoch 16 Uhr hat der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb an den Küsten - Ausnahme: die Nordküste- ausgegeben. Es kann zu drei bis vier Meter hohen Wellen kommen. Zudem weht der Wind kräftig. Besonders auf Berggipfeln ist Obacht geboten.

Die Nacht bleibt mild und die Temperaturen zweistellig: Kühler als 10 Grad wird es nicht. Am Mittwoch geht es ähnlich bescheiden weiter. Es regnet immer wieder leicht. Erneut sind Staubkörner dabei. Auch der kräftige Wind aus Osten bleibt erhalten. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Am Donnerstag gibt es wohl ein Mini-Zwischenhoch. Die Temperaturen steigen und erreichen Höchstwerte von 19 Grad. Am Vormittag regnet es noch, aber nach dem Mittagessen soll tatsächlich die Sonne mal wieder scheinen. Allerdings hat Aemet für den Freitag erneut dicke, graue Regenwolken in die Wetterkarte eingezeichnet.

So soll es auch am Wochenende weiter regnerisch bleiben. Eventuell kehrt in der neuen Woche das schöne Wetter auf die Insel zurück. Für verlässliche Prognosen ist es aber noch zu früh. /rp