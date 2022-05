Ein neues Forschungs-U-Boot wird in den kommenden Monaten im Meer vor Mallorca getestet. Das in Katalonien gebaute Acryl-Unterseeboot "Aurelia" kann bis zu 2.300 Meter in die Tiefe tauchen und bietet Platz für drei Personen.

Das vom norwegischen Unternehmen REV Ocean konzipierte U-Boot ermöglicht es den Wissenschaftlern, die Tiefsee mit einem annähernd 360 Grad umfassenden Blick zu erkunden. Es ist außerdem mit hochmodernen Sensoren, Werkzeugen, Kameras und Geräten für Probenentnahmen ausgestattet. Die "Aurelia" und ihr Schwester-U-Boot "ROV Aurora" sollen dazu beitragen, das Meer besser zu erforschen und dabei helfen, das Bewusstsein für einen nachhaltigeren Umgang mit den Ozeanen schaffen. Die "ROV Aurora" wurde im Oktober 2021 in Betrieb genommen und tauchte erfolgreich im Arktischen Ozean in 3.800 Metern Tiefe. Die Geschäftsführerin von REV Ocean, Nina Jansen, sagte: "Aurelia ist perfekt für die wissenschaftlichen Ziele und Ambitionen von REV Ocean geeignet." /pss