Die nach einem Brand in Arenal am östlichen Ende der Playa de Palma festgenommenen 13 Deutschen sollen am Samstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das bestätigte jetzt ein Sprecher der Guardia Civil. Die Urlauber werden beschuldigt, am Freitagnachmittag (20.5.) die Terrasse eines Lokals in Arenal in Brand gesetzt zu haben. Sie verbrachten die Nacht auf einer Polizeiwache.

