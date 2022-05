Am Freitagnachmittag (20.5.) hat es in Arenal am östlichen Ende der Playa de Palma auf Mallorca gebrannt. Das Feuer brach übereinstimmenden Medienberichten zufolge in einem Bordell im Carrer Berga aus. Anwohner berichten von einem lauten Knall, der sich gegen 15.20 Uhr ereignet haben soll. Daraufhin stand das Lokal in Flammen.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer durch eine weggeworfene Kippe verursacht worden sein. Ein Hotel direkt in der Nähe des Unglücksorts musste geräumt werden. Die Fassade des Gästehauses wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen Berichten zufolge löschen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein Mann erlitt eine Rauchvergiftung, ein Mädchen eine kleine Schnittverletzung am Fuß. Die dichten schwarzen Rauchschwaden waren über der gesamten Playa de Palma zu sehen. Zahlreiche Urlauber zückten die Handys, um Aufnahmen zu machen. Die Guardia Civil untersucht die Ursachen des Brandes. (Die Meldung wird ausgebaut).