Die Seenotrettung hat intensiv nach einer Frau gesucht, die 75 Meilen vor Mallorca in den frühen Morgenstunden des Sonntags (5.6.) von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer gestürzt sein soll. Inzwischen ist die Suche allerdings aufgegeben worden. Die Seenotrettung teilte der MZ auf Anfrage mit, dass am Montag ein Notsignal weiterhin Schiffe in der Gegend warnt, aber die Suche selbst eingestellt wurde.

Wie "Salvamento Marítimo" auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, informierte das Schiff Azamara Quest am Sonntag gegen 2 Uhr das Seenotrettungszentrum in Palma, dass die Frau mittleren Alters ins Wasser gefallen sei. Hoy a las 2 el buque pasaje Azamara Quest informa a nuestro centro #Palma de persona caída al agua a 75 millas #Mallorca

Toda la noche los helimeres 206 y 223 se han relevado en búsqueda, en la que ha participado el crucero y a la que se ha sumado la guardamar Concepción Arenal. pic.twitter.com/7NqXpjRRWM — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 5 de junio de 2022 Nach der Warnung suchte die Seenotrettung die ganze Nacht über mit den Hubschraubern 206 und 223 sowie dem Rettungsschiff Concepción Arenal nach der Frau. Auch das Kreuzfahrtschiff beteiligte sich an der Suche. /mwp